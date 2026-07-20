Sjuksköterska till dialysmottagningen
Region Gävleborg, VO Internmedicin / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-07-20
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På dialysmottagningen arbetar du med njursjuka patienter som kommer för dialysbehandling tre till fyra gånger per vecka och ofta under många års tid. Arbetet innebär en nära kontakt med patienterna och mycket arbete med medicinteknisk apparatur. Vi tror på att stärka patienterna genom att göra dem delaktiga i sin vård och jobbar därför med fokus på egenvård. Vi arbetar i grupper med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor för en patientsäker vård med hög kvalitet.
Som anställd på dialysen ingår du som en viktig del av vår njurmedicinska enhet, vilken ligger i framkant i Sverige. Inom njurmedicin finns mottagningar för hemodialys, njursvikt, peritonealdialys, njurmottagning samt vårdavdelning för njurpatienter.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Arbetet på dialysmottagningen kombinerar teknik och omvårdnad på ett unikt sätt med självständigt arbete av patienternas behandling och omvårdnad. Utöver patientarbetet, där varje sjuksköterska har ett särskilt omvårdnadsansvar för ett antal egna patienter, har varje
medarbetare också specifika arbetsuppgifter som på ett eller annat sätt syftar till att höja kvaliteten på omvårdnaden och det medicinska omhändertagandet. Vi förväntar oss att du deltar aktivt i verksamhetsutveckling, tar eget ansvar och tillsammans med oss arbetar mot våra mål.
Vi ser att samverkan mellan våra mottagningar och vårdavdelningen är något som utvecklar vår verksamhet och erbjuder möjligheten att göra pass även på vårdavdelningen allt utifrån intresse, erfarenhet och behov.
Som sjuksköterska kommer du bland annat arbeta med
• att förbereda, planera och genomföra dialysbehandlingar
• övervakning av patienter under dialysbehandling
• administrering av läkemedel
• administrativa uppgifter
• patientomvårdnad.
Tjänsten innebär 20 procent tjänstgöring på OB-tid.
Hos oss får du
• åtta veckor personlig introduktion samt mentorskap under första året
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person är du självgående, flexibel, strukturerad ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet samt har en bra samarbetsförmåga.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
Har du erfarenhet av arbete med dialys ser vi det som meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Internmedicin Kontakt
Petra Vikström Carlsen, vårdenhetschef petra.vikstrom.carlsen@regiongavleborg.se 026-15 43 97 Jobbnummer
10006602