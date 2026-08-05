Sjuksköterska till Bräcke Hemsjukvård Linköping
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-08-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Bräcke Diakoni i Linköping
, Nässjö
, Jönköping
, Falköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Bräcke diakoni söker en legitimerad sjuksköterska till vårt hemsjukvårdsteam i Linköping. Tjänsten är på 80%.Här arbetar du dagtid, vardagar, i ett uppdrag där du får möta patienter i deras hemmiljö och bidra till nära och sammanhållen vård. Vi är en del av Bräcke diakoni, en idéburen organisation som arbetar för ett medmänskligare samhälle.
Din roll
Hos oss bidrar till att vården fungerar tryggt för våra patienter, i deras hemmiljö. Du möter dem på ordinärt boende, på Bräckes trygghetsboenden och inom våra hemtjänstområden i City Syd. Flera är äldre och personer med funktionsnedsättningar. En viktig del av rollen är därför att följa hälsan över tid, uppmärksamma förändringar tidigt och bidra till insatser som stärker självständighet och livskvalitet. Du utgår från Ramstorps trygghetsboende, där du delar kontor med dina sjuksköterskekollegor. I arbetet handleder du omsorgspersonal, samverkar med läkare och rehabpersonal och bidrar med sjuksköterskans perspektiv i utvecklingen av våra arbetssätt. Du blir en del av ett tvärprofessionellt sammanhang där kunskaper inom omvårdnad, rehabilitering, palliativ vård och kognitiv sjukdom tas tillvara runt patienten.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som trivs i en roll där du får samverka brett och bidra med din kompetens. Du har förmåga att skapa överblick och planera vårdinsatser som är hälsofrämjande och anpassade efter patientens situation. Du är van att vägleda omsorgspersonal och bidra till gemensamma prioriteringar när behoven förändras. Ditt bemötande är tydligt och lyhört, och du bidrar till ett samskapande arbetssätt runt patienten.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av HSL-uppgifter
B-körkort
Du pratar och skriver obehindrat på svenska och har god datorvana
Meriterande
Erfarenhet av hemsjukvård
Erfarenhet av att handleda personal om omvårdnadsarbete
Erfarenhet av geriatrik eller palliativ vård
Erfarenhet av journalsystemet Treserva och Cosmic
Bräcke hemsjukvård – Linköping City Syd
I Linköping City Syd har Bräcke diakoni ett helhetsansvar för omsorg, hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Här arbetar cirka 150 engagerade kollegor tillsammans i våra verksamheter.
I hemsjukvårdsteamet arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter nära varandra, med patientens vardag och livssituation som utgångspunkt. Runt patienten samverkar vi också med Bräckes hemtjänstgrupper, läkare, kommun och andra vårdkontakter. Det ger goda förutsättningar att skapa en sammanhållen vård och omsorg, där olika kompetenser tas tillvara. Som idéburen aktör drivs vi av att göra verklig nytta för dem vi finns till för och av att utveckla arbetet tillsammans – nära patienten och nära varandra.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Bräcke diakoni – hos oss blir du del av något större
Bräcke diakoni är en idéburen stiftelse som vill bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Vårt uppdrag märks i mötet med dem vi finns till för, men också i hur vi tar vara på medarbetares kunskap och utvecklar arbetet utifrån de behov vi möter. Som medarbetare får du använda din kompetens, vara delaktig och påverka arbetet nära verksamheten. Med kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar som grund arbetar vi för en hållbar arbetsmiljö där det finns utrymme för lärande och utveckling över tid.
Läs mer på vår jobbsida: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Ramstorpsgatan 36 (visa karta
)
582 45 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemsjukvård och hemrehabilitering Linköping Kontakt
Verksamhetschef
Amanda Hintze amanda.hintze@brackediakoni.se 0131900455 Jobbnummer
10022711