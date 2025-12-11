Sjuksköterska till Barncancercentrum i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-12-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Inom verksamhetsområde (VO) barnmedicin behandlar vi barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. På Barncancercentrum vårdar vi barn med onkologiska och hematologiska sjukdomar från hela södra Sverige.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Nu söker vi sjuksköterskor till Barncancercentrum i Lund.
I arbetet som sjuksköterska hos oss arbetar du nära barnen och föräldrarna. En stor del av arbetet innebär att få barnen trygga och skapa förtroende. Avdelningen har stort fokus på teamarbete. Barncancercentrum är en komplex verksamhet där du ger patientnära omvårdnad, jobbar med medicinsk teknik, läkemedelsadministrering, behandlingar med cytostatika, immunoterapi och stamcellstransplantationer. De möjliga behandlingarna utvecklas hela tiden. Avdelningen samarbetar med andra barnonkologi-centra både nationellt och internationellt. Vi ordnar också egna utbildningstillfällen med olika teman inom barnonkologi.
Avdelningen har en etikgrupp, handledning och debriefing om något inträffat. Som ny har du alltid stöd av erfarna sjuksköterskor och det finns alltid någon att fråga. Du får deras hjälp att växa in i rollen.
Som nyutbildad sjuksköterska hos oss erbjuder vi ett verksamhetsövergripande ettårigt utbildningsprogram inom barnsjukvård inklusive omvårdnadshandledning i grupp. Utbildningsprogrammet omfattar fördjupad kunskap om både det friska och det sjuka barnet samt en fördjupning inom det breda område som barnmedicin omfattar. Programmet omfattar tio heldagar och startar i september respektive januari.
Annonsen avser en tillsvidareanställning och tre föräldravikariat som pågår i cirka 18 månader.Kvalifikationer
Vi vill att du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare ser vi gärna att du har vidareutbildning eller erfarenhet av barnsjukvård, onkologi eller intensivvård.
Du som söker vill bidra med kunskap, glädje och har ett brinnande intresse för vård av allvarligt sjuka barn. Som person är du initiativtagande, flexibel och noggrann. Därutöver har du en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt när så krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras vid en eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Ingrid Colberger Rudbäck, Enhetschef 046 - 17 80 95, Ingrid.ColbergerRudback@skane.se Jobbnummer
9639478