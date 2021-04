Sjuksköterska till avdelning 3 - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Uddevalla

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Uddevalla2021-04-09NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Avdelning 3Avdelning 3 har 21 vårdplatser och arbetar med urologi, bröstcancerpatienter samt ögonpatienter.Vi har patienter i olika stadier av sjukdom, från nyopererade till palliativa. Hos oss träffar du både patienter som kallats från väntelista för planerad kirurgi eller patienter som läggs in akut. Vi tar emot patienter från andra avdelningar eller sjukhus och det förekommer direktinläggningar från våra mottagningar.Vi arbetar efter att bemöta och vårda våra patienter utifrån deras individuella förutsättningar, förmågor eller hinder. Till avdelningen finns integrerad urologmottagning, bröstmottagning och även ögonakut.Idag har vi drygt 40 sjuksköterskor anställda och vår verksamhet är under ständig utveckling. Många av våra sjuksköterskor tjänstgör både på avdelningen och på någon av våra mottagningar som kontaktsjuksköterska i något av våra cancerteam, självständiga mottagningar med stötvågsbehandling av njursten, cystoskopikontroller eller uroterapimottagning.2021-04-09Legitimerad sjuksköterska.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.Vi arbetar i team och för att ha en hälsofrämjande arbetsplats.Vi använder oss av individuell schemaplanering, vilket innebär att det finns möjlighet till flexibilitet när man planerar sina arbetsdagar som läggs i 10-veckorsperioder. Vi arbetar två av fem helger.Välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100% eller enligt överenskommelse. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-10VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5683071