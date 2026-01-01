Sjuksköterska till Ätstörningscentrum i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
Vill du arbeta i en specialiserad psykiatrisk heldygnsvård där ditt engagemang och din kompetens är avgörande för patienternas tillfrisknande? Då är du varmt välkommen till oss på Ätstörningscentrum i Lund, avdelning 5.
Ätstörningscentrum har ett regionövergripande uppdrag och bedriver högspecialiserad vård för patienter med ätstörningsproblematik. Verksamheten är en del av Region Skånes nationella högspecialiserade vård (NHV) inom svårbehandlade ätstörningar. Här möter du en arbetsplats med lång erfarenhet, hög kompetens och ett starkt utvecklingsfokus. Totalt är vi cirka 40 medarbetare inom yrkeskategorierna sjuksköterska, skötare, kurator, psykolog, läkare, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare.Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i heldygnsvård på avdelning 5 och möter patienter med olika former av ätstörningsproblematik. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team där du tillsammans med kollegor ansvarar för patientens vård och behandling. Vårt förhållningssätt är motiverande, strukturerat och stödjande med fokus på förändring och återhämtning.
I arbetsuppgifterna ingår psykiatriskt omvårdnadsarbete såsom bedömning av hälsotillstånd och omvårdnadsbehov, stödsamtal, somatiska kontroller, provtagning och EKG vid behov. Du deltar i vårdplanering, ansvarar för dokumentation i Melior och handleder studenter. Pedagogiska måltider samt för- och efterarbete kring måltider är en naturlig del av arbetet i heldygnsvården.
Vi erbjuder en individanpassad introduktion och goda möjligheter till stöd från erfarna kollegor. Det finns även möjlighet till fördjupning inom området ätstörningar.
Arbetstiden är schemalagd med dag- och kvällspass samt två helger per sexveckorsperiod.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Det är meriterande om du har:
• specialistutbildning inom psykiatri
• erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård
• erfarenhet av arbete med patienter med ätstörningsproblematik
• utbildning av KBT steg 1.
Som person är du trygg, flexibel och initiativtagande. Du har ett professionellt förhållningssätt, sätter patienten i fokus och har lätt för att samarbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt. Då verksamheten präglas av förändring behöver du ha god förmåga till struktur, planering och överblick. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
