Sjuksköterska till Annedals vård- och omsorgsboende - Göteborgs kommun - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-07I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-04-07Är det du som gör skillnad i vardagen? Nu söker vi dig som är sjuksköterska och vill bli en del av teamet på Annedals vård- och omsorgsboende! Boendet ligger centralt i Annedal med närhet till naturen i Botaniska trädgården och Slottsskogen och till affärer och restauranger i Linnéområdet.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för patientens hälso-och sjukvårdsbehov upptill sjuksköterskenivå. Du utför bedömningar utifrån aktuellt hälsotillstånd, följer upp medicinska behandling- och omvårdnadsinsatser. En del i uppdraget är att dokumentera och säkerställa i informationsöverföring. I uppdraget leder du det specifika omvårdnadsarbetet och stödjer patienterna till en meningsfull vardag. Vi utvecklar vårt interna samarbete inom vård- och omsorgsboende för mer samlad kompetens, som ett led i att säkerställa i patientsäkerhet, och hanterbar arbetsmiljö för medarbetare, och kollegor emellan. Som ny i din roll erbjuds du en individuellt anpassad introduktion. Vi arbetar 3 helgdagar samt 1 kväll på 8 veckor.Vem blir din chef?Frederik van Dijck arbetar som enhetschef och blir din chef."Mitt ansvarsområde som enhetschef är lite spretigt. Jag ansvarar för sjuksköterskor på Annedal, Gråberget och Svalebo vård och omsorgsboende. Utöver det ansvarar jag även för korttidsenheten på Gråbergets VoB samt sjuksköterskorna som arbetar mot BMSS och korttidsboendet på Dalheimers hus. Jag försöker vara en transparant chef och arbetet, det gör vi tillsammans. Jag försöker vara lyhörd och närvarande chef via sms, telefon och mail samt har regelbundna möten med alla medarbetare."Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av yrket är meriterande men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.I tjänsten kommer du att arbeta självständigt till stor del, samtidigt som du ingår i team med andra professioner som är viktiga för patienten. Vi ser därför att det är viktigt att du kan samarbeta med dina kollegor för att kunna ge våra patienter bästa tänkbara vård. För oss är det också viktigt att du är en ansvarsfull medarbetare som förstår vikten av ditt arbete och hur det påverkar andra. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och använder din tid effektivt. En viktig del i ditt uppdrag är mötet med patienten och dess närstående. Du har ett gott bemötande där du visar respekt, hänsyn och empati.Urval och intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden. Varmt välkommen att skicka in din ansökan!ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i Göteborgs Stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning jobbar du för en meningsfull vardag och service av hög kvalitet för alla invånare. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.Vad kan vi erbjuda dig?Trygg anställning med goda anställningsvillkorKarriärmöjligheterInternutbildningarSpännande och meningsfulla arbetsuppgifterIntroduktion vid nyanställningHeltid med möjlighet till deltidFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudandenNär du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vill du veta mer om möjligheter du har inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben och läs om karriärvägar inom hemsjukvård: http://goteborg.se/levla Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 30/6-2021 eller enligt överenskommelse, gärna tidigare.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Göteborgs kommun5676906