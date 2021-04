Sjuksköterska till Ångest och Depressionsmottagningen - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Capio Sverige AB

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-072021-04-07Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade och supertrevliga team på 5 sjuksköterskor.Hos oss kommer du att träffa patienter och följa upp läkemedelsbehandling vid ångest och depression. Du och dina kollegor arbetar även med drogscreening, rTMS, suicidriskbedömning, krisplaner och hälsosamtal. Utifrån intresse och kompetens arbetar sjuksköterskor också med KBT i grupp och individuellt, samt patient- och anhörigutbildning. Arbetsuppgifterna är varierande med både längre och kortare patientbesök. Arbetet kräver att du är självgående men sker i nära samverkan med kollegor och andra professioner. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas kliniskt. Personal hos oss använder evidensbaserade metoder, följer regionala och nationella riktlinjer, och arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra verksamheten. Mottagningen ligger på Södermalm intill tunnelbanans röda linje och pendeltåg, erbjuder eget arbetsrum och utsikt över takåsarna.- Läkemedelsuppföljning- Psykopedagogiska samtal och hälsosamtal- Suicidriskbedömning och krisplaner- Dispensär med drogscreening- rTMS- Konsultationer och samverkan inom och utom mottagningen- Arbetsuppgifter utifrån intresse och kompetens (t ex KBT, mindfulness, sömnskola)Erfarenhet av psykiatriskt mottagningsarbete inklusive läkemedelsuppföljning. Meriterande är vidareutbildning i psykiatri/basutbildning i psykoterapi (steg 1).Vi värdesätter engagemang och god förmåga att bemöta andra. Noggrannhet, uppmärksamhet i patientkontakter och intresse för att hålla dig uppdaterad inom området är värdefulla egenskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.AnställningsvillkorTillsvidaretjänst 100 %, deltid kan också vara aktuellt. Arbetstiden är förlagd till dagtid vardagar. Vi tillämpar flextid och kollektivavtal. Du får tjänstepension och friskvårdsbidrag. Tillträde efter överenskommelse med 6 mån provanställning.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-16Capio Sverige AB5677438