Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna2021-01-15Mälarsjukhuset, EskilstunaVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!"Redan under min praktik väcktes mitt intresse för akutsjukvård. Det varierande arbetet, att man får en bred grund att stå på och sammanhållningen! Man känner sig aldrig ensam och vi har roligt på jobbet" Lovisa Englund sjuksköterska.2021-01-15Har du intresse för akutsjukvård och söker en arbetsplats där du kan utvecklas i din roll som sjuksköterska och få en bred kompetens? Då är akutvårdsavdelningen rätt arbetsplats för dig. Vi söker nu nya kollegor!Akutvårdsavdelningen(AVA) och intermediärvårdsavdelningen(IMA) är en del av akutkliniken. En klinik i ständig utveckling där stort fokus ligger på utvecklings- och förbättringsarbete. En del av detta är planeringen för det nya akuthuset som byggs på Mälarsjukhuset.AVA är en akutvårdsavdelning vilket innebär att patienterna vårdas en kortare tid hos oss. Vi samarbetar med många olika professioner vilket ger en god kompensutveckling för våra medarbetare. Du kommer ha ett nära samarbete med läkare från olika specialiteter, fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut och dietist.IMA är en avdelning med högre vårdnivå som ligger integrerad på AVA. Här vårdas patienter med svikt i vitala funktioner som behöver tätare övervakningsbehov och andra insatser. Vi har b.la andningsstöd och artärnål. För att jobba på IMA behöver man erfarenhet av akutsjukvård - exempelvis AVA - och utbildning av våra utbildningssköterskor. I dagsläget har IMA fyra vårdplatser öppna men vi rekryterar nu med målet att kunna öppna fyra platser till.Vi erbjuder:Individuellt anpassad inskolning med mentorer som följer upp dig både under och efter avslutad inskolning.Individuell schemaplanering.Fokus på utbildning och kompetensförsörjning. Vi har egna utbildningssköterskor som har utbildningar och utbildningsplaner.En arbetsmiljö där stöd av kollegor är en självklarhet. Teamkänslan är en central del hos oss och tack vare att vi är en stor avdelning finns det alltid möjlighet att få stöd från flera andra kollegor. Du behöver aldrig känna dig ensam!Vi strävar mot en personcentrerad vård och använder oss därför av funktioner för att avlasta sjuksköterskan tex utskrivningssamordnare, farmaceutiskt stöd etc. Detta för att du ska kunna arbeta så nära dina patienter som möjligt.Möjlighet att utvecklas inom samma klinik under flera år. Rotationstjänst mot akutmottagningen- AVA-IMA.Vill du ta steget och fördjupa dig mer inom akutsjukvård finns möjligheten till betald specialistutbildning!Du arbetar med att övervaka, behandla, utreda och i möjligaste mån färdigbehandla patienterna. Vanliga sjukdomstillstånd hos våra patienter är bröstsmärta, kramper, andningsbesvär, intoxikationer, buksmärta, blödningar och infektioner. Arbetet är mycket varierande då vårdtiderna är korta och ingen dag är den andra lik. Hos oss får du en bred grund att stå på!Din kompetensVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är en person som trivs med varierande arbetsuppgifter, med ett intresse av att lära dig nya saker, har god samarbetsförmåga och trivs med teamarbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.AnställningsformTillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Dag-, kväll- och nattjänstgöring.Du är välkommen att hospitera på AVA/IMA för att träffa oss och få en inblick i akutsjukvården.Information om tjänsten lämnas avVårdenhetschef Sofie Saamel, 016-10 43 72.Biträdande vårdenhetschef Inger Klahr, 016-10 43 92.Biträdande vårdenhetschef Annika Forssman, 016-10 39 16.Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.Kom och jobba hos oss på akutvårdsavdelningen/intermediärvårdsavdelningen!Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-02-28.Intervjuer kan komma att ske löpande.Se våra förmåner ( http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook ( http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2021-02-28REGION SÖRMLAND5526457