Sjuksköterska till akutmottagningen

Akutmottagningen i Gävle står beredd att ta emot alla patienter, oavsett sjukdom, dygnet runt, året om. Idag är vi cirka 120 medarbetare. Arbetet på akutmottagningen är spännande, utvecklande och mycket lärorikt. Du har stora möjligheter att påverka din arbetsplats och ditt arbete då vi dagligen arbetar med förbättringar och lyssnar in medarbetarnas synpunkter, samt provar nya sätt för att kunna erbjuda patienterna bästa tänkbara vård.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i team med undersköterskor och läkare inom olika specialiteter som kirurgi, medicin, ortopedi, ögon, gyn, öron-näsa-hals samt barn.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• ta emot, bedöma, prioritera och triagera patienter
• ansvara för övervakning, behandling och omvårdnaden av våra patienter.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuellt schema
• flexibelt arbetssätt på alla kvällsturer då du börjar 15.30 istället för 14.00
• goda utvecklingsmöjligheter med ett brett utbildningsprogram/fortbildning
• kompetenstrappa
• föreläsningar och scenarioövningar.
Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formanerKvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad person som trivs i en miljö med många bollar i luften. Du är trygg i din yrkesroll och det är viktigt att du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha arbetat minst ett år som sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete på en akutmottagning eller ambulans.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
