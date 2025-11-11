Sjuksköterska till akutmottagningen
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-11-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet i Gävle
, Sandviken
, Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Akutmottagningen i Gävle står beredd att ta emot patienter med akuta tillstånd oavsett sjukdom, dygnet runt, året om. Vi är idag cirka 120 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och effektiv vård för våra patienter. Här möter du en dynamisk arbetsmiljö där du får arbeta med akuta tillstånd inom medicin, kirurgi, ortopedi, barn och psykiatri. Vi arbetar i tvärprofessionella team med hög kompetens och stark samarbetskultur. Tempot är högt, variationen stor och lärandet konstant.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på akutmottagningen får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du möter patienter med olika behov och diagnoser varje dag. Du kommer att samarbeta nära med läkare, undersköterskor och andra professioner.
Som sjuksköterska kommer du arbeta med att
• utföra snabba bedömningar och prioriteringar i akuta situationer
• fatta självständiga beslut och ge trygg vård.
Hos oss får du
• möjlighet att utvecklas både kliniskt och professionellt i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad
• gedigen introduktion med stöd från erfarna kollegor.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för akutsjukvård och trivs att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga, kan strukturera upp ditt arbete på ett bra sätt och är trygg i din yrkesroll.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
Tidigare erfarenhet från akutsjukvård är meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Kontakt
Marie Molin, vårdenhetschef marie.molin@regiongavleborg.se 0768308320 Jobbnummer
9598164