Sjuksköterska, sommarvikariat
2026-02-25
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Närhälsan Ljungskile vårdcentral och BVC.
Hos oss arbetar cirka 30 engagerade medarbetare inom flera yrkeskategorier, såsom distriktsköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykologer och läkare. Vi söker nu en vikarie till sommaren 2026, tjänsten är därmed avsedd för arbete under perioden juni till augusti!
Vi är en medelstor och dynamisk vårdcentral med 8 600 listade patienter, och vi arbetar tillsammans för att möta våra patienters behov på bästa sätt. Vi värdesätter ett öppet och inkluderande arbetsklimat där samarbete över professionsgränserna är en naturlig del av vardagen. Som medarbetare inom Närhälsan erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter, bland annat genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förbättra våra arbetssätt och stärka kvaliteten i vårt bemötande och vår service. Läs gärna mer om våra förmåner och erbjudanden på Närhälsans hemsida: Fördelar och förmåner - Närhälsan
Om arbetet
Arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Arbetet är hälsofrämjande och rådgivande där arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Du arbetar också behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna distriktssköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom primärvården.
Vi söker dig som är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter. I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
