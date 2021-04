Sjuksköterska, sommarvikariat - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Ale

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Ale2021-04-15Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.2021-04-15Vårdcentralen i Älvängen är centralt belägen, i nybyggda lokaler, med promenadavstånd till kollektivtrafik, både tåg och buss.BVC har nyligen flyttat och ligger separat tillsammans med familjecentral i nyinredda lokaler i samma hus. Med Ale-pendeln tar det endast 20 min till Gbg och 17 min till Trollhättan. Närhälsan Älvängen vårdcentral är en välfungerande enhet med kompetent och erfaren personal och ca 8 200 patienter har valt att lista sig hos oss. Vi har både akutverksamhet, drop-in och planerad läkarmottagning, BVC samt sköterskemottagningar inom Diabetes-, Astma/Kol-och Hypertoni. Vi har tillgång till psykolog, psykoterapeut och rehabkoordinator.Om arbetetHos oss arbetar du bland annat med rådgivning och bedömning via telefon samt E-tjänster och i det direkta mötet via planerad mottagning, drop-in eller genom hembesök. Arbetet är varierande med patienter i alla åldrar och med en hög grad av självständighet, men alltid i samråd/samarbete med arbetskamrater.Om digVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet från primärvård är det meriterande.Vi vill att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: omtänksam, pålitlig och nytänkande. Det är viktigt att du som person är positiv, flexibel, har en god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.Tjänsten gäller ett sommarvikariat under vecka 24-34.Varmt välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.