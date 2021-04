Sjuksköterska Solgården - Ljusnarsbergs Kommun - Sjuksköterskejobb i Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs Kommun / Sjuksköterskejobb / Ljusnarsberg2021-04-15Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större. Välkommen! Läs mer om Ljusnarsberg på www.ljusnarsberg.se På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.2021-04-15Vi önskar hitta medarbetare, leg.sjuksköterska eller distriktssköterska som är intresserad, engagerad , flexibel och som har en positiv inställning till jobbet. Som tillsammans med oss vill arbeta för att möta framtidens utmaningar. Att jobba utifrån ett kommunalt perspektiv med den "Nya nära vården". Meriterande är tidigare arbetslivs erfarenhet av kommunalvård, psykiatri eller primärvård men framförallt känslan av att vi kan fungera och göra ett bra jobb tillsammansSolgården är ett vård och omsorgsboende med 28 lägenheter samt en korttidsavdelning med 4-5 platser. I uppdraget ingår bl a att vid behov ta kontakt med läkare, anhöriga, samverka internt och externt, ha en arbetsledande roll och handleda personal i vårdarbetet. Ansvara för läkemedelshanteringen och delegering av läkemedel. Utföra eller delegera insatser enligt HSL samt tillhörande dokumentation. Du jobbar och samverkar i team tillsammans med arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. Som ansvarig sjuksköterska för korttidsplatser har du en viktig roll och ansvar gällande flödet i vårdkedjan internt och externt.Nära samarbete med kommunens övriga sjuksköterskor är en förutsättning i vår lilla kommun. Vi är en liten sjuksköterskeorganisation som består av 11 tjänster varav 3 är nattsjuksköterskor. Sjuksköterskorna har ett gemensamt ansvar för kväll och helgtjänstgöring utifrån schemaöverenskommelser. Vanligen tjänstgör man 1 kväll i veckan samt var 4:e helg men individuella schemaanpassningar förekommer efter önskemål.Enhetschefen är tillika Medicinskt ansvarig sjuksköterska men kommer inom kort att fördelas på en HSL chef och en Medicinskt ansvarig sjuksköterska.Inom vår kommun skapar vi tillsammans nytta och bidrar till samhällets utveckling genom att ge god service med hög kvalitet. Vi strävar ständigt efter att utveckla och effektivisera verksamheterna. Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt, i dialog med vår omvärld, och med största fokus på kvalitet, patient-säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Vår arbetsplats präglas av respekt för varandra, engagemang, delaktighet, flexibilitet, utveckling och glädje.Ljusnarsbergs kommun utgår ifrån individens behov. Det är i mötet och samspelet mellan individen som är i behov av kommunens insatser, eventuella anhöriga/närstående och yrkesutövare som resultatet av vården och omsorgen skapas. För en optimal god vård krävs en god vårdmiljö vilket inbegriper en helhetssyn vad gäller arbetsmiljö. Genom att rätt person med rätt kompetens arbetar på rätt sätt, på rätt plats och tid skapas förutsättningarna för en god vård och därmed också möjligheter till utveckling av både individer och verksamhet.För att vara en attraktiv arbetsgivare, som sjuksköterskor vill komma till och stanna kvar hos, har verksamheten fått i uppdrag att arbeta med att skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö. Vi erbjuder hälsosamma arbetstider för att möta sjuksköterskors individuella behov, har särskilda akademiska utbildningsanställningar (AST) och introduktionsprogram med namngiven mentor.Leg sjuksköterska gärna med vidareutbildning inom demens, geriatrik, psykiatri eller distriktssköterskeutbildning. Erfarenhet att jobba med äldre eller inom psykiatrin är meriterande. God samarbetsförmåga, ansvarskänsla och att kunna arbeta självständigt är viktiga egenskaper. Körkort B är ett kravFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: enligt överrenskomelse TillsvidareanställningmånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-03Ljusnarsbergs kommun5692669