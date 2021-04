Sjuksköterska sökes till bemanningsuppdrag - Viva Bemanning AB - Sjuksköterskejobb i Gotland

Viva Bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Gotland2021-04-12Är du sjuksköterska och söker efter nya uppdrag? Eller kanske helt ny inom bemanning och vill veta mer? Just nu har vi behov på Gotland inom psykiatrin.Period: v. 16-33Vi är med från uppläggets start och ser framemot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans!För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:TjänstepensionÖvriga försäkringarPersonlig kontaktperson som är tillgänglig & engageradEkonomisk ersättning för boende & resorUtbildningar2021-04-12Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Du är självständig både ensam och i grupp. Du ska kunna samarbeta med sjuksköterskor och läkare samt vara intresserad och göra ditt yttersta för patienterna. Du är säker i din yrkesroll, hjälpsam, engagerad och tillmötesgående.Omfattning:Deltid/Heltid, Rotation: dag, kväll och natt. Varannan helg.Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se Telefon: 08-50 90 8000Mail: rekrytering@vivabemanning.se Känner du möjligtvis även en sjuksköterska som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-13Viva Bemanning AB5685001