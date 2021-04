Sjuksköterska på Kirurgavdelning-söker du ett jobb med perfekt m - Danderyds Sjukhus AB - Sjuksköterskejobb i Danderyd

Danderyds Sjukhus AB / Sjuksköterskejobb / Danderyd2021-04-06Hos oss behöver man inte vara bästpå allt, då vi alla har olikheter som kompletterar varandra. Vi söker dig som tillsammans med kollegor och chefer vill bidra med dina kunskaper för att vara med och utveckla avdelningen framåt.Du värderar ett arbetsklimat med gott samarbete och anser att det är viktigt att bidra till förändrings- och förbättringsarbete med patientens bästa i fokus. Du har ett starkt engagemang, ser möjligheter och vill utvecklas i din roll som sjuksköterska. Som nyexaminerad sjuksköterska får du hos oss en bra grund att stå på för din framtida karriär inom yrket. Och som redan erfaren sjuksköterska får du möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper. Svarar du ja på frågorna nedan så ser vi fram emot att få din ansökan!Vill du ha en bra introduktion på arbetsplatsen?Vi erbjuder individanpassad introduktion och ett sjukhusövergripande introduktionsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor.Vill du arbeta efter tydliga rutiner?Vi erbjuder tydliga arbetssätt och rutiner för att skapa smidighet i det dagliga arbetet.Vill hinna med ditt jobb?Vi vårdar 5 patienter per sjuksköterska för att göra vården så säker som möjligt, och för att ha en god arbetsmiljö.Vill du kompetensutvecklas?Vi erbjuder stora möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning, både internt och genom specialistutbildningar.Vill du ha stöd i ditt dagliga arbete som sjuksköterska?Vi har stödfunktioner såsom farmaceuter, vårdsamordnare, kontaktsjuksköterskor samt chefer. Vi finns alla på plats och hjälper dig både i din långsiktiga utveckling samt genom att oftast hoppa in direkt i den dagliga vården och stötta dig i tex medicintekniska moment eller andra frågeställningar - just där och då.Vill du arbeta i ett öppet klimat med erfarna kollegor?Vi erbjuder kollegor som du kan fråga om allt!Vill du påverka ditt schema?Vi erbjuder individuell schemaplanering där du i stor mån kan påverka ditt schema.Vårdavdelning 63 är en akutvårdsavdelning med inriktning mot sjukdomar i övre mag-tarmkanalen. På våra 14 vårdplatser vårdar och behandlar vi patienter som genomgår planerade operationer inom leverkirurgi, överviktskirurgi, ljumskbråckskirurgi och gallstenskirurgi.Som sjuksköterskaI din roll som sjuksköterska på vårdavdelning planerar, leder och utför du specifikt kirurgiskt och ibland urologiskt omvårdnadsarbete. Du arbetar fortlöpande med observationer, ansvarar för pre- och postoperativ omvårdnad, smärtlindring, palliativ vård samt säkerställer att patienten är optimerad inför operation. I arbetsuppgifterna ingår även att göra självständiga bedömningar, samt att arbetsleda omvårdnadsteamet.AnställningsformTillsvidareanställning 38,25 timmar/vecka. Möjlighet till 3-skift finns om så önskas. Tillträde enligt överenskommelse.KvalifikationerDu är eller är snart legitimerad sjuksköterska.Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet inom akutsjukvård eller erfarenhet som sjuksköterska inom kirurgi/urologi, men inget krav.Information om tjänsten lämnas av:Ingrid Lindgren, Vårdenhetschef, tel: 08-123 588 06Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-04-27Danderyds Sjukhus AB5674390