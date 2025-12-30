Sjuksköterska ordinärt boende
Som patientansvarig sjuksköterska i ordinärt boende kommer du att ansvara för att bedöma och genomföra medicinska behandlingar samt omvårdnadsinsatser.
Vi arbetar i team, men en stor del av det praktiska arbetet sker självständigt. Därför är det viktigt att du är trygg i att leda dig själv och har förmågan att arbeta självständigt med de sjuksköterskeuppgifter som tjänsten innefattar.
Förutom det patientnära arbetet, som innefattar bedömningar, undersökningar, information och rådgivning, har du en central roll i samarbetet med omsorgsteam i ordinärt boende. Som sjuksköterska har du ansvar för att handleda och delegera arbetsuppgifter till omsorgspersonal.
Vi tillhandahåller kontinuerlig kompetensutveckling för att säkerställa hög vårdkvalitet och tillgodose våra patienters behov. Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från äldreomsorg. Vidareutbildning inom geriatrik, psykiatri eller som distriktssköterska är meriterande. Förskrivningsrätt av läkemedel är en fördel. Du bör ha god datorvana och erfarenhet av att dokumentera i digitala system via mobil och dator.
Det är viktigt att du är social, lyhörd och självständig, samt har förmågan att skapa trygghet hos våra patienter. Vi värdesätter ett reflekterande arbetssätt och lösningsorientering.
Körkort för personbil med manuell växellåda är ett krav för att vara aktuell för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Hemvårdsförvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 anställda. Vi strävar ständigt efter utveckling och förnyelse inom vårt verksamhetsområde. Hemvårdsförvaltningen är en modern arbetsgivare som genom öppet klimat och med växtkraft för förnyelse och förändring möter nya behov och krav från Halmstads kommuns invånare. Som anställd i Halmstad kommun erbjuder vi friskvårdsbidrag samt övriga förmåner.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Månadslön

Detta är ett heltidsjobb.
