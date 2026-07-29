Sjuksköterska ordinärt boende
Halmstads Kommun / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-07-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla vår enhet för sjuksköterskor inom hälso
och sjukvård i Halmstad kommun?
Vi arbetar utifrån team och som sjuksköterska bedömer och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Mycket av det praktiska arbetet är självständigt och därmed är det viktigt att du är bekväm vid att arbeta självständigt med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter och att leda omsorgspersonal.
Du har förutom det patientnära arbetet med bedömningar, undersökningar, information och
rådgivning, även en viktig roll i samarbetet med omsorgspersonalen i hemtjänsten och på
boendena. Som sjuksköterska ansvarar du för handledning och delegering till
omsorgspersonal. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Har du erfarenhet inom hemsjukvården eller likvärdigt arbete är det meriterande. Det är meriterande om du har spetskompetens eller vidareutbildning inom exempelvis geriatrik, palliativ vård eller annan relevant utbildning. Vi ser gärna att du i din yrkesroll tar ansvar, är lösningsfokuserad och har ett reflekterande förhållningssätt i ditt arbete. Det är av största vikt att du är social, lyhörd och självständig i ditt arbete samt har förmågan att skapa trygghet för både våra patienter och medarbetare.
Vi arbetar med digitala hjälpmedel för dokumentation och
medicinhantering. Därför värdesätter vi en positiv inställning till teknik och erfarenhet av
digitala system som Lifecare Voo, Lifecare SP, Appva, Pascal och NPÖ är en fördel. För
att vara aktuell för tjänsten behöver du även ha ett B-körkort.
Sammanfattningsvis är arbetet som sjuksköterska på Hemvårdsförvaltningen präglat av vår värdegrund med tillit, respekt och ödmjukhet som grundpelare. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och arbeta tillsammans för att upprätthålla den höga standarden av vård och omsorg som vi ger våra patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder kompetensutveckling kontinuerligt för att hålla hög kvalité
och möta patienternas behov. Som sjuksköterska inom hemsjukvården arbetar du dagtid
med en veckoarbetstid om 38,25 h/vecka, samt tjänstgör var sjätte helg.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Hemsjukvård och förebyggande (HE) Kontakt
Enhetschef
Mia Birgersson Johnander 0721479757 Jobbnummer
10015468