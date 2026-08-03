Sjuksköterska Öppenvårdspsykiatrin Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-08-03
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Psykiatrin i Mora är en del av Region Dalarna och erbjuder specialistpsykiatrisk vård för vuxna. Vår öppenvårdsmottagning arbetar med patienter med olika former av psykisk ohälsa, från affektiva tillstånd till neuropsykiatriska diagnoser och psykossjukdomar. Vi är ett kompetent och engagerat team med läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter - och nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du bland annat kommer att:
Göra självständiga bedömningar, uppföljningar och behandlingar
Arbeta i team med andra yrkesprofessioner
Samverka med närstående och andra vårdgivare
Ge läkemedelsinformation och hantera läkemedelsbehandlingar
Delta i utvecklingsarbete inom verksamheten
Vi erbjuder god introduktion, kompetensutveckling och möjlighet att påverka ditt arbete.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och möjlighet till flexibel arbetstid
En stimulerande arbetsmiljö med kunniga kollegor
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom psykiatrisk vårdKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildning i psykiatri
Erfarenhet av r-TMS och ECT
Erfarenhet av psykiatrisk vårdDina personliga egenskaper
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett empatiskt förhållningssätt och ett intresse för att möta människor i utsatta situationer.
Varmt välkommen med din ansökan!
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Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Susanne Finnström susanne.finnstrom@regiondalarna.se 0250-493647 Jobbnummer
10020160