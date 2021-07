Sjuksköterska natt till ortopediavdelningen - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Borås

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås2021-07-08Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3900 medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.Webbplats www.vgregion.se/sas Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr 2021-07-08Ortopediavdelningen är en vårdenhet med inriktning mot planerad- samt akutortopedi.Enheten tillhör Ortopedkliniken som består av mottagningar i Borås och Skene samt tre vårdenheter (Borås och Skene) och ett sekretariat. Enheten har 24 vårdplatser indelad i tre moduler/team. Ortopediavdelningen är en utbildningsvårdsavdelning för sjuksköterskestudenter främst i termin 6, arbetet med studenthandledning görs i nära samarbete med enhetens huvudhandledare samt högskolan.Om vår lediga tjänstVi erbjuder dig ett ansvarsfullt och stimulerande arbete, där du ges möjlighet att vara delaktig i utvecklingen på enheten och kliniken. Du kommer att ingå i en trygg och erfaren arbetsgrupp där du alltid arbetar tillsammans med en sjuksköterska och 1-2 undersköterskor. Vi skräddarsyr din introduktion utifrån erfarenhet och kunskap. I övrigt sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska.Vi erbjuder dig:- Heltidsmått på 34,20 h/v och dubbelt natt-OB- En introduktion anpassad efter dig- Ett spännande arbete på en etablerad utbildningsvårdsavdelning- Möjlighet till Kliniskt basår för dig som är nyutbildad- En arbetsplats där vi har roligt tillsammans och har högt i takVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom ortopedi. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, gott bemötande samt en positiv attityd till utvecklingsarbete. Vi värdesätter också att du har ett pedagogiskt förhållningssätt och förmåga att arbeta självständigt.Bifoga yrkeslegitimation i ansökan. Vi intervjuar löpande under hela ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!Kliniskt basårDu som är nyutexaminerad sjuksköterska (med maximalt 4 månaders yrkeserfarenhet) genomgår det kliniska basåret i början av din anställning hos oss. Det kliniska basåret innebär ett år av självständigt arbete som legitimerad sjuksköterska samtidigt som du får omvårdnadshandledning av en erfaren sjuksköterska, utbildningstillfällen varje månad och möjlighet att öva på ditt yrke genom kliniska simuleringar på kliniskt träningscentrum (KTC). Dessutom ingår det att arbeta på minst två olika avdelningar för att bredda kunskapen. Läs mer om det http://sas.vgregion.se/jobba-hos-oss/karriar-ochutveckling/kliniskt-basar-for-sjukskoterskor/ Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelse. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-31VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5853167