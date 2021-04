Sjuksköterska natt - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Enköping

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Enköping2021-04-14Ortopediska rehabiliteringsavdelningenNära till alltLasarettet i Enköping har cirka 550 medarbetare och är en del av Region Uppsala. Enköping har goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Västerås. Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och hela sjukhuset är HBTQ- certifierat. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus och arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten.Vill du arbeta på ett mindre sjukhus där nära samarbete, utveckling och stor omtanke om patienten är viktig? Vi söker nu en kollega till Ortopediska rehabiliteringsavdelningen.Vår verksamhetHär på Ortopediska rehabiliteringsavdelningen arbetar ett engagerat gäng som haft förmånen att tillsammans starta upp en ny avdelning. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt, något som är utgångspunkt i mötet med patienten såväl som i utveckling av verksamheten. Vi söker nu fler kollegor som brinner för teamarbete med varje patients unika förutsättningar och personliga mål i fokus.Vi är en slutenvårdsavdelning för patienter med ortopediska diagnoser som har ytterligare behov av vård och rehabilitering efter exempelvis trauman, frakturer- eller protesoperationer. Vårdtiderna är vanligen mellan sju och tio dagar och anpassas efter patienternas behov. Avdelningen ligger i lugna, fina lokaler med majoriteten enkelrum. I anslutning finns även en rehabträdgård med möjlighet till utevistelse och träning för patienterna. Vi har i nuläget sex vårdplatser och kommer öppna ytterligare tio vårdplatser under hösten.Teamarbetet är centralt på avdelningen, något som möjliggör en helhetsbild av patienten, individanpassade åtgärder samt främjar patientsäkerheten. Tillsammans har vi dagliga avstämningar i teamet som består av: sjuksköterskor, undersköterskor, ortoped, medicinläkare, underläkare, apotekare, arbetsterapeut, fysioterapeuter och kurator.Ditt uppdragSom sjuksköterska hos oss är du en viktig pusselbit i vår personcentrerade vård. Du kommer även fortsätta vara med och utveckla verksamheten. Sjuksköterskorna hos oss har en nyckelroll i teamet och är med och driver utvecklingen av denna avdelning.Målsättningen är en sjukskötersketjänst där du som sjuksköterska ska kunna vara med och påverka din egen, dina kollegors och patienternas resa i sjukhuset till att vara så trygg, motiverande och stimulerande som det bara kan bli.Vi arbetar för att effektiva utskrivningar och arbetar aktivt för ett gott samarbete med våra kollegor i kommunen.2021-04-14Vi söker dig som:Är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet i yrket.Uppskattar ett omväxlande arbete.Vill vara med och påverka och utveckla verksamheten.Är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en god arbetsmiljö.Vill arbeta i team utifrån personcentrerat förhållningssätt, där patienten är delaktig i sin vård och rehabilitering.Vi erbjuderRenodlad nattjänst eller rotationstjänst beroende på ditt önskemål. Sysselsättningsgrad och tillträde efter överenskommelse. Tillsvidareanställning.Lasarettet i Enköping är ett hälsofrämjande sjukhus och satsar därför på friskvård. Det innebär att du har en friskvårdstimme i veckan, tillgång till personalgym samt ett flertal avgiftsfria träningsaktiviteter.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Vill du veta mer om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontaktaAvdelningschef Johan Kumblad, 0171-18287, johan.kumblad@regionuppsala.se Facklig kontaktperson för Vårdförbundet Johanna Nordgren, johanna.nordgren@regionuppsala.se Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100, Tillträde efter överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2021-05-30REGION UPPSALA5692400