Sjuksköterska Medicinavdelning 2 - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Enköping

Prenumerera på nya jobb hos Region Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Enköping2020-06-11Medicinavdelning 2Lasarettet i Enköping har cirka 550 medarbetare och är en del av Region Uppsala. Enköping har goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Västerås. Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och hela sjukhuset är HBTQ- certifierat. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus och arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten.Vår verksamhetMedicinavdelning 2 är en allmänmedicinsk vårdavdelning med inriktning stroke och allmän internmedicin. Antalet vårdplatser är 16 och vi är ca 30 medarbetare. Avdelningen är en strokeenhet där arbetet sker i team och i enlighet med nationella riktlinjer för omhändertagande vid stroke. Vårt mål är att ge professionell vård till våra patienter genom att kvalitetssäkra vården, utbilda och utveckla personalen.Ditt uppdragSedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på medicinavdelning. Arbetet hos oss är mycket varierande och kräver att du snabbt kan växla mellan olika arbetsuppgifter.2020-06-11Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet i yrket är meriterande. Som person är du flexibel och duktig på att samarbeta, givetvis har du ett stort intresse för att arbeta med människor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vi erbjuderTillsvidareanställning 100%, tillträde efter överenskommelse.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf). Vill du veta mer?Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet kontakta:Avdelningschef Linda Bejersten, 0171-41 73 64Gruppchef Helena Stenholm, 0171-41 82 73Facklig representant för Vårdförbundet nås via växeln, 0171-41 80 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde efter överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2020-08-16REGION UPPSALA5260848