Sjuksköterska med Astma/KOL inriktning
2025-08-22
Vi söker dig som vill vara med och ta vår verksamhet framåt - med engagemang, kompetens och hjärta.
Vill du vara en del av ett arbetslag där nytänkande, samarbete och arbetsglädje står i centrum? Hos oss får du möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av primärvården - samtidigt som du arbetar i en stimulerande miljö där din kompetens värdesätts på riktigt.
Du kommer att arbeta i ett kompetensstarkt team som består av specialister i allmänmedicin, läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, rehabkoordinator, fotterapeut och medicinska sekreterare. Vår mottagning ligger i ljusa och trevliga lokaler centralt i Vällingby centrum - med närhet till röntgen, laboratorium och flera specialistmottagningar, vilket underlättar det dagliga arbetet och bidrar till ett gott patientflöde.
Som astma/KOL-sjuksköterska ansvarar du för att följa upp och stödja patienter med astma och KOL genom regelbundna kontroller, utbildning i inhalationsteknik samt individuellt anpassad rådgivning för att förbättra livskvaliteten och minska sjukdomens påverkan.
Utöver detta ingår även sedvanligt mottagningsarbete inom primärvården såsom självständiga patientbesök, telefonrådgivning, triagering och provtagning. Du kommer att arbeta med digitala vårdkontakter via vår plattform Mitt PTJ som en naturlig del av ditt mottagningsarbete. Vidare ingår deltagande i regelbunden fortutbildning och aktivt arbete i våra kvalitetsgrupper. Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom astma/KOL, gärna med några års erfarenhet från arbete i primärvård. Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din roll, har ett patientfokuserat arbetssätt och trivs med att ta ansvar. Du är flexibel, noggrann och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer. Du har god samarbetsförmåga, är initiativtagande och bidrar till en positiv laganda. Din förmåga att skapa förtroende, strukturera och prioritera värderas högt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är en heltidstjänst men går att diskutera.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig. Urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
