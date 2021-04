Sjuksköterska kardiologi, dag/kväll - Region Gotland, Kardiologi - Sjuksköterskejobb i Gotland

Region Gotland, Kardiologi / Sjuksköterskejobb / Gotland2021-04-06Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.Avdelning C4 med hjärtmedicinsk inriktning har 15 vårdplatser. Vi vårdar patienter med hjärtinfarkt, rytmrubbningar och hjärtsvikt. För dig som sjuksköterska finns möjlighet till kompetensutveckling internt och externt.2021-04-06Du kommer att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för sju till åtta patienter eller ha ansvaret för våra två lätt-HIA-platser. Du jobbar i vårdlag med undersköterska. Vi har ett stort in- och utflöde av patienter till avdelningen vilket bidrar till ett rörligt och roligt arbete med variationsrika dagar.Vi ser att du som söker är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har du erfarenhet av hjärtsjukvård/akutsjukvård.För arbetet som sjuksköterska hos oss behöver du vara självständig och flexibel, du behöver kunna ändra arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och omständigheter.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGTOm yrket du söker kräver legitimation - vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta.Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Region Gotland, Kardiologi5673253