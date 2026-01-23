Sjuksköterska eller distriktsköterska till Norrskenet
Är du en engagerad och driven sjuksköterska/distriktsjuksköterska som vill ta plats i vårt team och vara en del av en betydelsefull och familjär verksamhet där du ofta är patientens första och närmaste kontakt med vården? Vill du göra det i ett mindre och sammansvetsat sjuksköterskegäng och i ett öppet och nära samarbete med läkare, undersköterskor, paramedicinare och andra professioner? Då söker vi just DIG!
Om oss
Norrskenets hälsocentral är en komplett hälsocentral med tre filialer och finns i Vittangi, Kiruna, Svappavaara och Karesuando.
Vår filial i Kiruna är vår största arbetsplats där vi har läkarmottagning, sjuksköterskemottagningar, rehabavdelning (fysioterapeuter, arbetsterapeut, psykolog, rehabkoordinator) samt barn- och mödravård. Sjuksköterskor på Norrskenet kan komma att arbeta på alla våra enheter.
Tillsammans arbetar vi dagligen för att ge bästa möjliga vård och tillgänglighet för våra ca 7000 listade patienter. För att nå dit jobbar vi med att utveckla våra arbetssätt genom att hitta nya lösningar och skapa en god struktur och effektivitet i arbetet. Vårt viktigaste fokus är patientsäkerhet och kvalitet på den vård vi ger. Vi gillar att tänka nytt och att vara nära våra patienter även om avstånden är stora. Därför arbetar vi mycket med digitala lösningar, mestadels via Praktikertjänsts egen app som möjliggör både chattar och videobesök.
Vem du är/kvalifikationer
Yrkeskrav: Legitimerad sjuksköterska/distriktssjuksköterska.
Du gillar ditt arbete och ser nyttan av att jobba tillsammans med övriga medarbetare. De kunskaper du har och delar med dig av är värdefulla för oss alla och ditt engagemang och ansvarstagande är en förutsättning. Ensamarbete kan förekomma så du bör kunna arbeta självständigt. Liksom inom hela vården idag krävs en förmåga att behålla ditt lugn och agera stabilt i stressade situationer. Du strävar efter god kvalitet, gott bemötande och god patientsäkerhet. För oss är det viktigt att du vågar dela med dig av dina tankar kring arbetet.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Språkkunskaper i finska, meänkieli och/eller samiska är positivt men absolut inget krav. Det är meriterande om du har ett intresse för att lära dig mer om hypertoni, diabetes och/eller har utbildning inom astma/KOL.
Vad vi erbjuder dig
Vi vet att arbetsglädje, utveckling och balans är avgörande för hållbara medarbetare, och detta är något vi jobbar för att uppnå. Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete med stort ansvar. Vi har ett öppet klimat där idéer och initiativ välkomnas, och feedback och tankar ses som positivt och en förutsättning för utveckling. Du erbjuds också 5000 kr i friskvårdsbidrag
Arbetsuppgifter
Du ingår i det dagliga arbetet med mottagningsbesök, specialistsjuksköterskemottagning, telefonmottagning/bokning, digitala patientkontakter samt samverkan med kommunen och regionen. Du kommer huvudsakligen att arbeta i vår verksamhet i Kiruna men arbetspass i Vittangi och Svappavaara kan förekomma. Till Vittangi och Svappavaara pendlar du som boende i Kiruna på arbetstid.
Norrskenets Hälsocentral är en del av Praktikertjänst.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
