Sjuksköterska/ distriktssköterska
Bra Liv Eksjö vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna?
Då kanske du är vår nya stjärna som vill bli en del av ett underbart gäng.
Rollen som sjuksköterska/ distriktssköterska
Du får ett omväxlande, stimulerande och varierade arbete med sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral.
Du arbetar måndag - fredag med viss jourtjänstgöring på kvällar och helger.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid 100 % med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Vårdcentralerna Bra Liv är den regionsdrivna primärvården i Jönköpings län och består av 33 vårdcentraler. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vårdcentralen består av en centralt belägen verksamhet i Eksjö centrum, en filial i Kvarnarp och en filial i Mariannelund samt närmottagning på Ica Supermarket i Eksjö.
På Eksjö vårdcentral är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter, unga, gamla, friska och sjuka, den bästa vård vi kan ge. Vi tror på individens ansvar för en välmående arbetsgrupp och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. Vi erbjuder våra invånare första linjens vård, förebyggande insatser och rehabilitering. Vi uppmuntrar till nytänkande och strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet utifrån de behov som vår befolkning har. Som medarbetare inom Bra Liv gör du skillnad för många - på riktigt. Genom att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. Målsättningen hos oss är att varje patient ska lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel. För oss väger en positiv attityd till dina kollegor och ditt arbete tungt också!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv
Vi söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska, alternativt distriktssköterska. Erfarenhet av astma/kol och diabetesmottagning är meriterande.
Då arbete på kvällar och helger kan förekomma på vår Närakut är B- körkort ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av telefonrådgivning i Tele Q, mottagningsarbete och att du har primärvårdserfarenhet. Digital vårderfarenhet är meriterande, men inget krav.
Du kan arbeta självständigt men också tillsammans med olika yrkesprofessioner, är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande. Du är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss. Du tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor. Du anpassar ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation. Tjänsten innefattar också en del administrativa uppgifter, som att hantera patientlistor åt läkare. För oss väger en positiv attityd till dina kollegor och ditt arbete tungt också.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du:
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• En god och fin arbetsmiljö
På Bra Liv Eksjö vårdcentral hjälps vi åt och har roligt tillsammans!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Anna Björk,
telefon: 0702-848168
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 december, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
