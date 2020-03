Sjuksköterska/ Distriktsköterska till Hemsjukvården - Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab - Sjuksköterskejobb i Borlänge

Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab / Sjuksköterskejobb / Borlänge2020-03-17Vi tycker att vi har världens roligaste jobb med mycket varierande arbetsuppgifter. Hemsjukvården har patienter i alla åldrar med många olika diagnoser.En av många fördelar med arbetet är att du ingår i ett team, men att du har också har stor möjlighet att påverka och lägga upp ditt eget arbete samt utveckla verksamheten.En annan fördel är att du under arbetsdagen kommer att känna av vädrets växlingar då du inte är instängd mellan fyra väggar, utan befinner dig i rörelse ute i fina Borlänge kommun.Vi är ett härligt gäng med öppet klimat. När du kommer till oss får du en ordentlig introduktion efter dina förutsättningar.Andra fördelar; Friskvårdstimme i grupp, fredagsfrukost och att vi alltid har roligt tillsammans!!VÄLKOMMEN TILL VÄRLDENS BÄSTA HEMSJUKVÅRD!!Självklart lockar vår värdegrund dig!Jag finns här för borlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2020-03-17Borlänge hemsjukvård består av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi samarbetar även med arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Andra vi samarbetar med är hemtjänst, personliga assistenter, vårdcentral och slutenvården.Hemsjukvårdens lokaler är förlagda till Borlänge sjukhus där även vår läkare har sin arbetsplats.Hemsjukvården har patienter i alla åldrar med många olika diagnoser. Det kan röra sig om allt från provtagningar och såromläggningar till palliativ vård. Vi utför även många medicinska behandlingar i hemmet såsom blodtransfusioner, parenterala nutritionsbehandlingar samt vätskedrivande behandlingar hos hjärtsviktspatienter. En annan del av arbetet är att handleda och undervisa patienter, anhöriga, studenter och omvårdnadspersonal.Leg. Sjuksköterska gärna med vidareutbildning inom vård av äldre, diabetessköterska eller distriktsköterska med förskrivningsrätt.Vi söker en positiv och engagerad person som är stabil, trygg och ser sin roll och uppgift i det team som finns runt patienterna.Körkort är ett kravÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema med ca var 4e Helg. Individuell schemaplanering tillämpas TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-03-31Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab5153094