Sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Välkommen till härliga Veberöd! Mitt i detta dynamiska samhälle omgiven av natursköna områden finns vi – Capio Vårdcentral Veberöd. Vi är ett team med god sammanhållning och en stark laganda som arbetar tvärprofessionellt kring våra patienter, vilket både främjar en god arbetsmiljö och gör att vi kan erbjuda våra 5 600 listade patienter bästa möjliga vård. Vi söker nu en sjuksköterska för tillsvidareanställning.
Din roll
Vi söker dig som är leg sjuksköterska. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta mottagningsarbete och rådgivning/triagering, både via telefon och chatt.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Vi värnar om en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. Vi som arbetsgrupp trivs bra tillsammans och vi värnar om att det skall vara kul att gå till jobbet.
Att arbeta i team innebär för oss att vi sambedömer och rondar våra patienter för bästa möjliga omhändertagande vid varje tillfälle. Hos oss bär vi ansvaret för patienten efter första kontakten in. Vi arbetar både fysiskt och digitalt i våra kontakter. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna har erfarenhet av arbete på vårdcentral. Du känner dig trygg i din yrkesroll, trivs med att arbeta självständigt och har ett stort engagemang för att ge patienterna vård med hög kvalitet.
För oss är personlig lämplighet mycket viktig. Vi söker rätt person – en flexibel och prestigelös lagspelare som ser vad som behöver göras och gärna hjälper till där det behövs. Du har god samarbetsförmåga, kan behålla lugn och struktur även i perioder med högt tempo och bidrar med en positiv inställning i det dagliga arbetet. Vi värdesätter medarbetare som förstår betydelsen av den egna insatsen för teamets trivsel, arbetsmiljö och gemensamma utveckling.
Vi ser gärna att du är ansvarstagande, har god organisationsförmåga och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor.
Erfarenhet av journalsystemet PMO är meriterande.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8112870-2113016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Postgatan 3A (visa karta
)
247 62 VEBERÖD Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10009973