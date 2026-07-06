sjuksköterska
Ros Care Vårdcentrum AB / Sjuksköterskejobb / Botkyrka Visa alla sjuksköterskejobb i Botkyrka
2026-07-06
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Legitimerad sjuksköterska till Ros Care Vårdcentral
Vill du arbeta på en vårdcentral där kvalitet, kontinuitet och ett gott bemötande står i centrum?
Ros Care Vårdcentral söker en engagerad och erfaren sjuksköterska som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får arbeta nära patienter och tillsammans med kompetenta kollegor för att ge en trygg och professionell vård.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården, bland annat:
Telefonrådgivning och medicinsk triagering.
Mottagningsarbete och patientbedömningar.
Provtagning, omläggningar och behandlingar.
Vaccinationer.
Samordning och uppföljning av patientvård.
Samarbete med läkare och övriga yrkesprofessioner.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har minst två års erfarenhet av arbete på vårdcentral eller inom primärvården (krav).
Har ett professionellt och empatiskt bemötande.
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Ett omväxlande och utvecklande arbete inom primärvården.
En arbetsplats med korta beslutsvägar och engagerade kollegor.
Goda möjligheter till kompetensutveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: steven.youssef74@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ros Care Vårdcentrum AB
(org.nr 559101-5481)
Tomtbergavägen 4-6 (visa karta
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145 67 NORSBORG Jobbnummer
9994361