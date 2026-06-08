Sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-06-08
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Urologavdelningen, urologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Är du legitimerad sjuksköterska och gillar snabba flöden, goa kollegor och korta beslutsvägar? Då är urologavdelningen arbetsplatsen för dig.
Rollen som sjuksköterska
Hos oss får du ett spännande och omväxlande arbete. Urologi är ett brett område som sträcker sig från infektioner till olika cancerdiagnoser. Du kommer att arbeta med patienter som kommer till oss via vårt akutflöde och de som kommer för planerade operationer, vilket innebär både pre- och postoperativt perspektiv. Du ansvarar för omvårdnad, observation, läkemedel och samarbetsfrågor kring patienter med olika urologiska besvär och varierande omvårdnadsbehov.
Urologkliniken strävar alltid efter att vara i framkant, och välinformerade patienter och användandet av moderna operationstekniker bidrar till korta vårdtider och en dynamisk arbetsplats. Som sjuksköterska på urologavdelningen får du ett arbete där du utvecklas, du får härliga och kompetenta kollegor, engagerade och närvarande chefer samt en individanpassad introduktion.
Vi söker dig som är intresserad av urologi och som vill arbeta i en spännande verksamhet där mycket händer. Du trivs med att arbeta flexibelt och nära patienter och kollegor i en god gemenskap där värdet är att vi lär av varandra. Med din kompetens och ditt engagemang samarbetar du, tar dig an nya utmaningar, löser problem och skapar mervärde för våra patienter.
Vi vill att patienten ska vara delaktig i sin vård, vilket bland annat innebär att kommunikation är en mycket viktig del i ditt arbete. Vi arbetar i team med olika professioner och tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för ett gott samarbete inom kliniken och med övriga samarbetspartners.
Tjänsten är ett vikariat på heltid med arbetstider som varierar mellan dag, kväll och helg. Vikariatet sträcker sig från 17 augusti 2026 till 28 augusti 2027, med eventuell möjlighet till förlängning.
Din blivande arbetsplats
På urologklinikens vårdavdelning på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping finns 16 vårdplatser på vardagar och 13 vårdplatser på helger, och vi har en medelvårdtid på under tre dygn. Här får du får möjlighet att dyka ner i vår specialitet och få kunskap inom urologi och urologisk omvårdnad, ett fält inom kirurgin som utvecklas i hög fart.
Läs gärna mer om urologkliniken som arbetsplats: Urologkliniken som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/urologkliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. På urologavdelningen behöver du vara bekväm med att ta ansvar och ha ett inre driv som tar saker framåt. Det är viktigt att du kan anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du bör ha god förmåga att skapa relationer, kommunicera och samarbeta, vilket skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyte och arbetsglädje. Du bör även ha förmåga att strukturera, planera och prioritera ditt arbete samt bibehålla lugnet i stressade situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss på urologkliniken. Vi gör vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg på ditt nya jobb. Det innebär att du får en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Alexandra Held, vårdenhetschef på urologavdelningen, 010-242 13 50, förutom v. 30 och 31 på grund av semester.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 juli 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K666/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9951905