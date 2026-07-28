Sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-07-28
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Rättspsykiatrin avdelning C
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Som sjuksköterska inom rättspsykiatrin får du möjlighet att bygga långsiktiga relationer med patienterna, arbeta med hela människan och vara en del av ett tryggt, kunnigt och engagerat team. Hos oss kombineras självständighet med samarbete, variation med struktur – och varje dag bjuder på nya insikter och utveckling. Varmt välkommen att söka anställning hos oss!
Rollen som sjuksköterska
Tjänsten avser arbete på vårdavdelning C där vi arbetar i team. I teamet har du som sjuksköterska en arbetsledande funktion där du samordnar och delar omvårdnadsarbetet med skötare, behandlingsassistenter och andra professioner. På rättspsykiatriska enheten arbetar vi utifrån grunden om att se människan och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Vår målsättning är att erbjuda evidensbaserad och jämlik rättspsykiatrisk vård utifrån individens behov. Minska risken att återfalla i allvarlig brottslighet. Skapa förutsättningar för att individen ska klara av sin vardag efter att den rättspsykiatriska vården har upphört.
Tjänsten är tillsvidare på heltid, med tillträde efter överenskommelse. Arbetstider sker under dag, kväll och helg enligt rullande schema.
Medarbetarnas egna ord – livet och arbetet inom rättspsykiatrin
Våra medarbetare beskriver sitt arbete inom rättspsykiatrin som både meningsfullt och utvecklande. En av de främsta anledningarna till att de valt just denna inriktning är möjligheten att följa patienterna över tid – att bygga djupa, tillitsfulla relationer som gör verklig skillnad i människors liv.
Helhetssyn och variation
Här får du som sjuksköterska arbeta med hela människan – inte bara utifrån diagnoser, utan med hänsyn till både sociala och somatiska behov. Patientgruppen är komplex och varierad, vilket skapar en dynamisk och lärorik arbetsmiljö.
Självständigt – men aldrig ensam
Arbetet kombinerar självständigt ansvar med nära samarbete i tvärprofessionella team. Kollegialt stöd, öppenhet och respekt präglar vår kultur.
En arbetsmiljö att växa i
Hos oss finns goda möjligheter till vidareutbildning, personlig utveckling och inflytande över vårdens utformning. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats där du får använda både din kompetens och din personlighet.
Trygghet och balans
Att slippa nattpass, ha ett stabilt schema och arbeta i en miljö med starkt kollegialt stöd bidrar till en hållbar och positiv arbetsvardag. Vill du vara med och göra skillnad – på riktigt? Välkommen till rättspsykiatrin.
Din blivande arbetsplats
Rättspsykiatrin består av två slutenvårdsavdelningar i säkerhetsklass 3, med sammanlagt 24 platser, tjänsten avser en av dessa avdelningar. På enheten arbetar sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, arbetsterapeut, kurator, psykolog och läkare. Vi arbetar i team för patienter som är överlämnade till rättspsykiatrisk vård. Inom rättspsykiatrin finns också en öppenvårdsenhet.
Psykiatriska kliniken i Jönköping är en av länets största kliniker med både öppen- och slutenvård inom specialistpsykiatri. Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Delar av kliniken är även en länsresurs med ansvar för psykiatrisk intensivvård, beroendevård, rättspsykiatri och jourverksamhet där vi handlägger akuta ärenden inom både vuxenpsykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.
Mer information om Psykiatriska kliniken som arbetsplats: Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-07-28Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatrin. Har du erfarenhet av psykiatrisk vård, gärna inom tvångsvård eller kriminalvård är det något som ses som meriterande.
För rollen krävs att du är trygg i dig själv och har lätt att hantera olika typer av situationer. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete självständigt. Kommunikation är en viktig del av arbetet och du behöver god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Vidare behöver du vara uthållig och arbeta bra med komplexa frågor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Rättspsykiatrin är en arbetsplats med fokus på patientarbete och utveckling av vårdens innehåll. Som stöd i din nya roll får du en mentor under första året hos oss. Du har även möjlighet att gå kursen "leda utan att vara chef" för att få stöd i arbetsledarrollen.
Vi erbjuder interna utbildningar regelbundet på enheten, men är också positivt inställda till andra utbildningar som gynnar verksamheten.
Om du är nyutbildad sjuksköterska erbjuder Region Jönköpings län dig att delta i ett av Sveriges bästa introduktions- och utvecklingsprogram för nyutbildade sjuksköterskor - RIU. Här kan du läsa mer om RIU: Introduktion för nyutbildade sjuksköterskor - RIU, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/introduktion-for-nyutbildade-sjukskoterskor/)
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Linda Holm, linda.holm@rjl.se
, 010-2423 076 eller vårdenhetschef Thomas Jonsson, thomas.jonsson@rjl.se
010-2423001.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 23 augusti 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P630/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10013534