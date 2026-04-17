Sjuksköterska
2026-04-17
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Medicinavdelning C3
Är du erfaren sjuksköterska som gillar att dela med dig av din kompetens och erfarenhet samt bidra till en god lärandemiljö både för kollegor och verksamhet? Vi söker dig som är erfaren sjuksköterska och som ser dig själv sig som en god förebild för din profession.
Du kommer till en arbetsplats där du känner dig välkommen och snabbt blir en del av teamet.
Medicinavdelning C3 är en avdelning i utveckling. Hos oss arbetar många motiverade och engagerade sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och arbets- samt fysioterapeut.
Vi värnar en arbetsmiljö där trygghet, delaktighet och engagemang står i centrum.
Nya sjuksköterskor och undersköterskor väljer att börja arbeta på medicinavdelningen med anledning av det breda och komplexa uppdraget och att det här finns mycket att lära.
Som erfaren sjuksköterska kommer du fylla en viktig funktion i att vara en del i det patientnära arbetet men vi vill också ta del av din kompetens och erfarenhet i arbetet med våra fokusområden omvårdnad, personcentrerad vård och i patientsäkerhetsarbetet.
Du kommer ges förutsättningar att inom ramen för ditt uppdrag, tillsammans med klinisk omvårdnadsledare och arbetsgruppen arbeta mot våra mål.
Avdelningen har 15 vårdplatser och här arbetar vi i vårdlag. Här vårdas patienter med olika internmedicinska sjukdomar, främst inom diabetes/endokrin, blod-, lever- mag- och tarmsjukdomar samt njurmedicin. Vi kan även ha hematologiska dagvårdspatienter under helg när mottagningen är stängd.
Dagtid ansvarar du som sjuksköterska för fem patienter tillsammans med ett underskötersketeam om två undersköterskor. På kvällen ansvarar du för fem patienter tillsammans med en undersköterska. Vi har klinisk omvårdnadsledare, tillgång till omsorgskoordinator och avdelningskoordinator måndag till fredag dagtid.Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Förutom sedvanliga arbetsuppgifter på en akut slutenvårdsavdelning såsom läkemedelshantering, medicintekniska moment och basal och specifik omvårdnad förväntas också att du:
Behärskar komplexa situationer.
Utgör ett kunskapsstöd för teamet.
Handleder studenter, coachar kollegor och introducerar nya kollegor
Bidrar och deltar aktivt i utvecklingen av enheten.
Det finns möjlighet att inom ramen ha dialog kring uppdragets utformning, förutsättningar och varaktighet.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med minst fyra års erfarenhet av arbete som sjuksköterska i akutsjukvård.
Erfarenhet från internmedicin liksom erfarenhet från utvecklingsarbete och förbättringsskunskap är meriterande. Vidare är handledarutbildning eller motsvarande meriterande.
Du är trygg och grundad i din yrkesroll. Du gillar när det händer mycket och växlar i tempo och komplexitet samt genom erfarenhet har du utvecklat en god handlingsberedskap. Att stötta, gå före, coacha och vara en förebild är för dig självklart och givande. Du tycker om att se andra utvecklas likväl som du är mån om din egen utveckling. Självinsikt, ödmjukhet och mognad i yrkesroll och person är också viktiga personliga egenskaper.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Medicinavdelning C3 Kontakt
Enhetschef
Marie Berglund 0498-268392 Jobbnummer
9859720