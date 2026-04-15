Sjuksköterska
Region Jämtland Härjedalen, Ortopedavdelning / Sjuksköterskejobb / Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
ARBETSPLATSEN
Ortopedgeriatrisk sektionen söker dig som är sjuksköterska och som är intresserad av akutsjukvård av den äldre och sköra patienten. Hos oss möter du patienter som kommer in via akutmottagningen med ortopediska diagnoser för utredning och behandling, är äldre än 75 år, flera andra grundsjukdomar- ofta med komplexa tillstånd och växlande vårdbehov.
Inom sektionen arbetar du i en teamkonstellation som är tvärprofessionell med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, farmaceut och bemanningsassistenter. Sektionens ledningssjuksköterska stöttar och organiserar arbetet för dagen. Sektionen består av 10 vårdplatser + 1 överbeläggningsplats och är fördelade över 2 vårdteam. Varje team bemannas av överläkare, underläkare, sjuksköterska och undersköterskor.
Vi vårdar våra patienter enligt ett holistiskt och personcentrerat arbetssätt, genom multifunktionellt teamarbete. Fokus ligger på individen och inte bara på en diagnos, där du som sjuksköterska agerar spindeln i nätet.
DET HÄR KAN VI ERBJUDA DIG
* Inskolning 5-6 veckor
* Möjlighet att påverka ditt schema
* Interna utbildningar inom bland annat ortopedi, akut omhändertagande och HLR. Båda i teoretisk och praktisk form genom simuleringsövningar
* Möjlighet till betald vidareutbildning inom Vård av äldre
* Delaktighet i utveckling och förbättringsarbeten samt möjlighet till egna ansvarsområden
* Tjänstgöring dag, kväll och natt utifrån verksamhetens behov
ARBETSUPPGIFTER
• Pre- och postoperativ vård
• Smärtlindring och läkemedelshantering/beredning
• Medicintekniska moment så som infarter, blodtransfusioner, EDA, såromläggning och sårvård
• Omvårdnadsbedömning och uppföljning i nära samarbete med läkare och andra yrkesgrupper i teamet
• Palliativ vård
• Dokumentation och journalföring
• Kommunicera med primärvård och kommun i systemet LINK för trygg utskrivning av patienten
• Arbete med stöd av tekniska hjälpmedel så som läsplatta
• Riskbedömning och vårdprevention
• Deltagande i förbättringsarbeten och kvalitetsutveckling kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö
• Handleda studenter
Legitimerad Sjuksköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301705".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 14 (visa karta
)
831 83 ÖSTERSUND
Region Jämtland Härjedalen, Ortopedavdelning
Sara Renström sara.renstrom@regionjh.se 063153028
9854910