2026-03-09


Almakliniken växer!
Vi söker nu en erfaren sjuksköterska som vill arbeta på vår trevliga och moderna vårdcentral. Gärna med intresse för hemsjukvård.
Vana från mottagningsarbete och telefonrådgivning är meriterande. Vi har för närvarande 8750 listade patienter och växer stadigt. Vill du vara med och påverka? Välkommen med din ansökan.
ALMA kliniken vårdcentral ligger i nybyggda, moderna och stora lokaler i BAS Barkarby i Barkarbystaden. Vi delar lokaler med en hjärtmottagning.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: helene.warzau@almakliniken.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Kliniken AB (org.nr 559260-9746)
Veddestabron 10 (visa karta)
177 45  JÄRFÄLLA

Kontakt
Verksamhetschef
Helene Warzau
helene.warzau@almakliniken.se
0739159654

