Sjuksköterska
Alma Kliniken AB / Sjuksköterskejobb / Järfälla
2026-03-09
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Almakliniken växer!
Vi söker nu en erfaren sjuksköterska som vill arbeta på vår trevliga och moderna vårdcentral. Gärna med intresse för hemsjukvård.
Vana från mottagningsarbete och telefonrådgivning är meriterande. Vi har för närvarande 8750 listade patienter och växer stadigt. Vill du vara med och påverka? Välkommen med din ansökan.
ALMA kliniken vårdcentral ligger i nybyggda, moderna och stora lokaler i BAS Barkarby i Barkarbystaden. Vi delar lokaler med en hjärtmottagning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: helene.warzau@almakliniken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alma Kliniken AB
(org.nr 559260-9746)
Veddestabron 10 (visa karta
)
177 45 JÄRFÄLLA Kontakt
Verksamhetschef
Helene Warzau helene.warzau@almakliniken.se 0739159654 Jobbnummer
9785186