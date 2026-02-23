Sjuksköterska

Sommarvikarie som sjuksköterska på Tjörn - där vård möter salta vindar och solsken varje dag - förhoppningsvis!Om oss
Hos Capio Vårdcentral Almö förenar vi det lilla teamets sammanhållning och handlingskraft med den breda kompetensen hos våra erfarna kollegor. Vi finns på Almö center på den vackra ön Tjörn, ett stenkast från Tjörnbron med goda pendlingsmöjligheter. Med cirka 5600 listade patienter och över 25 engagerade medarbetare i olika roller samlas vi under samma tak - vårdcentral, BVC och rehab - och skapar trygg och kvalitativ vård i varje möte.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i patientflödet. Arbetet innefattar självständiga bedömningar, rådgivning och uppföljning via telefon och digitala kanaler samt mottagningsarbete vid behov. Du arbetar nära läkare och övriga professioner i team.
Vi erbjuder dig
Ett varierat och meningsfullt sommaruppdrag

Ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor

Arbete i naturskön skärgårdsmiljö på Tjörn

Introduktion och stöd under hela perioden

Period: Sommaren 2026 (exakta veckor enligt överenskommelse)
Om dig
Är legitimerad sjuksköterska

Har några års klinisk erfarenhet

Är trygg i att göra medicinska bedömningar, särskilt via telefon och digital kontakt

Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande

Trivs med självständigt arbete och ansvar

Meriterande:

Tidigare arbete inom primärvård

Erfarenhet av journalsystemet Webdoc

I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

