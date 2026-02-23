Sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Tjörn Visa alla sjuksköterskejobb i Tjörn
2026-02-23
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Tjörn
, Stenungsund
, Orust
, Göteborg
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
Sommarvikarie som sjuksköterska på Tjörn - där vård möter salta vindar och solsken varje dag - förhoppningsvis!Om oss
Hos Capio Vårdcentral Almö förenar vi det lilla teamets sammanhållning och handlingskraft med den breda kompetensen hos våra erfarna kollegor. Vi finns på Almö center på den vackra ön Tjörn, ett stenkast från Tjörnbron med goda pendlingsmöjligheter. Med cirka 5600 listade patienter och över 25 engagerade medarbetare i olika roller samlas vi under samma tak - vårdcentral, BVC och rehab - och skapar trygg och kvalitativ vård i varje möte.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i patientflödet. Arbetet innefattar självständiga bedömningar, rådgivning och uppföljning via telefon och digitala kanaler samt mottagningsarbete vid behov. Du arbetar nära läkare och övriga professioner i team.
Vi erbjuder dig
Ett varierat och meningsfullt sommaruppdrag
Ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor
Arbete i naturskön skärgårdsmiljö på Tjörn
Introduktion och stöd under hela perioden
Period: Sommaren 2026 (exakta veckor enligt överenskommelse)
Om dig
Är legitimerad sjuksköterska
Har några års klinisk erfarenhet
Är trygg i att göra medicinska bedömningar, särskilt via telefon och digital kontakt
Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med självständigt arbete och ansvar
Meriterande:
Tidigare arbete inom primärvård
Erfarenhet av journalsystemet WebdocPubliceringsdatum2026-02-23Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-02-23
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7277203-1857587". Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Myggenäsvägen 4 (visa karta
)
471 60 MYGGENÄS Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9759168