Sjuksköterska
2025-09-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Landskrona
Om oss
Vi på Capio vårdcentral Lund behöver utöka vårt fantastiska team med ytterligare en leg. sjuksköterska.
Välkommen till en av Skånes största vårdcentraler där våra 70 medarbetare har hand om ca 19 000 listade invånare. Här jobbar vi för att tillsammans skapa den bästa möjliga primärvården för våra patienter, och vet att vägen dit går genom en tydlig organisation och god arbetsmiljö för oss som jobbar här.
Här på Capio vårdcentral Lund värdesätter vi ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt samordna vården.
Vårdcentralen är indelad i tre team bestående av läkare, sjuksköterskor och sekreterare där varje team ansvarar för sina listade patienter. Detta arbete utgår från dagliga team ronder, där patienter planeras och bokas in efter medicinsk prioritering.
Din roll
Vi söker nu dig som är sjuksköterska för arbete på vår mottagning. Hos oss arbetar du som sjuksköterska med varierade arbetsuppgifter som bl.a. telefonrådgivning, digitalt arbete, triagering, sköterske-/infusionsmottagning samt omhändertagande av akuta patienter. Även arbete med provtagning kan förekomma.
Vi erbjuder dig
Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Detta kan du förvänta dig av oss: En närvarande chef och ett inkluderande team med bra stämning där vi lär av varandra! Följande erbjuder vi också:
Möjligheter till utveckling
En arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
På vår vårdcentral finns en bredd av kompetenser hos fysioterapeuter, psykosocialt team, arbetsterapeut, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, distriktssköterskor, astma/kol-mottagning, diabetesmottagning, vaccinationsmottagning, mottagning för sexuell hälsa, och äldremottagning. Genom vårt arbetssätt och våra kompetenta medarbetare skapar vi tillsammans en hög kvalitet på vården, och du som sjuksköterska får en bra arbetsmiljö! Vi har ett fint arbetsklimat med en väl sammansvetsad sjuksköterskegrupp som arbetar tätt tillsammans och stöttar varandra.
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och trygg i både person och profession samt är flexibel och har ett patientfokuserat arbetssätt. Egenskaper som vi värderar högt hos oss är kompetens, kunnande och rätt inställning och vi lägger också stor vikt vid din personlighet. Något års erfarenhet i din yrkesroll är något vi meriterar.
Tillsvidare tjänst 100%
Inför tillsvidareanställning tillämpar vi alltid först 6 månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
