Sjuksköterska - vikariat
Statens institutionsstyrelse / Sjuksköterskejobb / Ljusnarsberg Visa alla sjuksköterskejobb i Ljusnarsberg
2025-09-17
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Ljusnarsberg
, Lindesberg
, Fagersta
, Lekeberg
, Örebro
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Rällsögården tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på SiS LVM-hem Rällsögården samarbetar du med andra professioner i ett viktigt samhällsuppdrag för att hjälpa de mest utsatta. Här är din kompetens efterfrågad och viktig. Du är en del av vår hälso- och sjukvårdsorganisation och arbetar gentemot alla våra avdelningar.
Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av sjuksköterskor, undersköterska, psykolog och läkare. Hos oss får du möjlighet att bidra till god vård och behandling på individ- och gruppnivå genom individuella kontakter och genom att utbilda samt vägleda behandlingspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Du utför bedömningar av våra klienters fysiska och psykiska hälsa utifrån din yrkesroll. Du ansvarar för läkemedelsadministration, deltar i rond med läkare, medverkar i behandlingsplanering och tvärprofessionella teamträffar och samverkar med externa aktörer. Andra förekommande arbetsuppgifter är avvikelsehantering, dokumentation, samordning av vårdinsatser, hälsosamtal samt konsultation och rådgivning i hälso- och sjukvårdsfrågor till våra klienter. Du arbetar i nära samarbete med andra professioner på institutionen, såsom ledning och avdelningspersonal, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
• Du har gärna några års erfarenhet som gör dig trygg i din yrkesroll. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på institution, är du specialistutbildad inom psykiatri är detta meriterande. Vi ser gärna att du är intresserad av ledarskap, organisation och utveckling då SiS är en plats för förändring. Du har en god samarbetsförmåga, förståelse för olika yrkesprofessioner, flexibilitet, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
• Du har en god empatisk förmåga med ett brinnande intresse för en komplex målgrupp med många olika behov. Du styrs av den statliga värdegrunden och kan reflektera ur ett etiskt perspektiv i komplexa situationer. Du har förmågan att prioritera arbetsuppgifter och göra goda avvägningar samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslutsfattande.
• Du är respektfull i ditt bemötande, kan vara tydlig och visa omtanke i dina relationer med patienter och kolleger och har förmågan att samarbeta och vara flexibel i en organisation som är en plats för förändring.
• Du tycker om att arbeta patientnära samtidigt som du handleder behandlingspersonal och ger stöd i hälso och sjukvårdsarbete. Du håller i delegeringsutbildningar och delegering.
• Du kan arbeta i en politiskt styrd organisation med flera lagrum.
• Du kan uttrycka dig i tal och skrift och har förmåga att skapa goda yrkesmässiga relationer, trygghet, stabilitet och har en positiv livssyn.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du ska även ha:
• B-körkort
Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd vikarie mer än fyra veckor en bonus. Läs mer på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Anställning
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med möjlighet för förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2025-10-12.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Facklig företrädare OFR
Anna Maria Ingridsdotter-Resare AnnaMaria.Ingridsdotter-Resare@stat-inst.se 0104535769 Jobbnummer
9513007