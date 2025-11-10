Sjukhusfysiker, nuklearmedicin
Strålsäkerhetsmyndigheten / Fysikjobb / Solna Visa alla fysikjobb i Solna
2025-11-10
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Katrineholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du en sjukhusfysiker med erfarenhet inom nuklearmedicin? Är du kommunikativ som person och gillar att samarbeta med olika yrkesgrupper? Var med och bidra med din kompetens för att skapa ett strålsäkert samhälle!
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du både självständigt och tillsammans med dina kollegor arbetar med frågeställningar och beslutsfattande kopplat till tillståndsprövning. För att bli framgångsrik i jobbet ska du trivas med samverkan, ha ett eget driv samt vara utvecklingsinriktad.
Du tillhör enheten för Tillståndsprövning strålskydd på avdelningen för Tillståndsprövning. Enheten ansvarar för
tillståndsprövning och dispenser avseende strålskydd samt anmälningspliktig verksamhet och godkännanden. Enheten ansvarar också för de system och register som krävs för registrering av strålkällor, diagnostiska standardnivåer och personaldoser
Du kommer att jobba med arbetsuppgifter och ärenden kopplade till tillståndsprövningar och tillståndsfrågor. Du arbetar även med godkännande av strålskyddsexpertfunktion eller persondosimetritjänster. Du förväntas vara aktiv och bidra till utvecklingen av våra e-tjänster och andra system, som t ex DosReg och Nationella dosregistret samt delta i vårt ständiga kvalitets- och förbättringsarbete.
Dina arbetsuppgifter är främst riktade mot verksamhetsutövare inom sjukvård och tandvård men kan på sikt utökas till andra områden. Du har många kontakter med de verksamhetsutövare som kontaktar myndigheten om tillstånd, dispens eller har andra frågor kopplade till enhetens uppgifter. Som en del av ditt arbete bidrar du också med din erfarenhet och kompetens inom myndighetens andra områden, t ex inom normering.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du och dina kollegor både ger och får stöd av varandra. Du har möjlighet att förlägga en del av din arbetstid på distans.
Vi söker dig som har
• en sjukhusfysikerexamen
• minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet gärna inom nuklearmedicin men även röntgen- eller strålbehandlingsverksamhet kan vara relevant erfarenhet
• god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt, på svenska och på engelska.Publiceringsdatum2025-11-10Dina personliga egenskaper
För att lyckas bra i rollen hos oss behöver du ha lätt för att kommunicera och samarbeta med olika yrkesgrupper. Det är också viktigt att
du har en hög integritet. Du behöver vara kvalitetsmedveten samt ha god förmåga att planera och strukturera ditt arbete, både på kort som
på lång sikt. Eftersom du samtidigt hanterar flera parallella ärenden eller arbetsuppgifter behöver du vara flexibel och drivande som person. Vi ser gärna att du möter olika situationer och verksamheter på ett nyfiket och resultatorienterat vis.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. I den här rollen blir du anställd som utredare. Placeringsort är Göteborg, Katrineholm eller Solna. Resor i tjänsten förekommer.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta enhetschef Helene Jönsson, 08-799 43 74, Ann Charlotte Odengran, hr, 08-799 40 91 eller Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 1 december 2025.
• --------------------------------------------------------------------------
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 380 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/ Jobbnummer
9596815