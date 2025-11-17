Självgående systemledare
Vill du vara med och driva utvecklingen av framtidens metoder och verktyg för systemledning inom en samhällsviktig myndighet? Som systemledare hos oss får du en central roll i att forma hur vi arbetar med systemledning, design och metodutveckling - både inom myndigheten och i nära samverkan med Försvarsmakten.
Om tjänsten
I rollen som systemledare på vår lednings- och ekonomistab får du möjlighet att kombinera din erfarenhet med ett strategiskt och utvecklingsinriktat arbete. Du bidrar till att vidareutveckla befintliga metoder, identifiera nya behov och skapa lösningar som effektiviserar arbetet, förkortar ledtider och höjer kvaliteten i våra leveranser. Du ansvarar för en eller flera metoder inom systemledning och är en nyckelperson i att driva förbättringsarbete som gör verklig skillnad för verksamheten.
Som systemledare leder du övergripande system- och designarbete och genomför analyser och utredningar kring metodstöd för systemledning. Du driver förändringsarbete, bland annat inom digitalisering av verktyg för systemledning och har en samordnande roll i uppdrag som spänner över flera verksamhetsområden.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en utvecklingsmiljö där din kompetens och ditt engagemang bidrar till att stärka Sveriges försvarsförmåga. Här får du utrymme att påverka, utvecklas och vara med och bygga hållbara lösningar som gör skillnad - på riktigt.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en utbildning till civil- eller högskoleingenjör, eller som har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom design- eller systemledning i gränsöverskridande projekt, där samverkan mellan olika kompetensområden varit central. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har relevant erfarenhet av projektledning eller som teamledare och trivs med att ta ansvar i komplexa sammanhang. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har medverkat vid målsättningsarbete och kravställning av komplexa system.
Personliga kompetenser är av stor vikt för oss. Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt och driver processer framåt. Du har god samarbetsförmåga, arbetar väl med andra och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du kommunicerar tydligt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att leda, motivera och skapa engagemang, samtidigt som du tänker strategiskt och ser helheten i komplexa frågor. Din analytiska förmåga gör att du snabbt kan identifiera kärnan i problem och bidra med genomtänkta, hållbara lösningar.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på lednings- och ekonomistaben som stödjer verksamheten genom att samordna strategiska frågor och säkerställa en effektiv ekonomihantering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-12-07.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Lars Karlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Ann-Helen Kalander via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lovisa Karlsson, karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
