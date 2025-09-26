Självgående snickare

Mitt liv som byggare i Sverige AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-09-26


Vi söker en självgående snickare med känsla för både kundkontakt och kamera!
Är du en erfaren snickare som trivs med att arbeta självständigt, hantera kunder - och dessutom är bekväm både framför och bakom kameran? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-26

Om tjänsten
Vi söker en mångsidig och självgående snickare som vill vara med och representera vårt varumärke - både ute på fältet och i våra digitala kanaler. Ditt dagliga arbete kommer främst bestå av snickeriuppdrag ute hos kund, men du kommer också delta i produktionen av foto- och videomaterial för marknadsföring, sociala medier eller dokumentation.
Vi tror att du:
Är utbildad snickare med flera års erfarenhet i yrket

Har god vana av att arbeta självständigt och ta eget ansvar

Är trygg i kundmöten och vet hur man bygger långsiktiga relationer

Tycker att det är roligt att stå framför kameran och bidra till vårt innehåll

Har ett öga för detaljer - både i ditt hantverk och i hur vi presenterar oss utåt

Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift

B-körkort

Erfarenhet av snickeri och kundhantering

God kommunikationsförmåga och en positiv inställning

Vana (eller intresse) av att arbeta med kamera/video

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av sociala medier eller contentproduktion

Grundläggande kunskap i foto, film eller redigering

Vi erbjuder:
Ett varierat och kreativt arbete

Möjlighet att utvecklas inom både hantverk och medieproduktion

En öppen och inkluderande arbetsmiljö

Chansen att vara med och forma företagets profil utåt

Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och gärna en kort presentation av dig själv.
Frågor? Kontakta oss på mittlivsombyggare@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: mittlivsombyggare@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mitt liv som byggare i Sverige AB (org.nr 559445-9488)

Kontakt
Tina Törnqvist
mittlivsombyggare@gmail.com
0702703847

Jobbnummer
9529518

