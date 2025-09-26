Självgående snickare
Mitt liv som byggare i Sverige AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mitt liv som byggare i Sverige AB i Göteborg
Vi söker en självgående snickare med känsla för både kundkontakt och kamera!
Är du en erfaren snickare som trivs med att arbeta självständigt, hantera kunder - och dessutom är bekväm både framför och bakom kameran? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Vi söker en mångsidig och självgående snickare som vill vara med och representera vårt varumärke - både ute på fältet och i våra digitala kanaler. Ditt dagliga arbete kommer främst bestå av snickeriuppdrag ute hos kund, men du kommer också delta i produktionen av foto- och videomaterial för marknadsföring, sociala medier eller dokumentation.
Vi tror att du:
Är utbildad snickare med flera års erfarenhet i yrket
Har god vana av att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är trygg i kundmöten och vet hur man bygger långsiktiga relationer
Tycker att det är roligt att stå framför kameran och bidra till vårt innehåll
Har ett öga för detaljer - både i ditt hantverk och i hur vi presenterar oss utåtKvalifikationer
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet av snickeri och kundhantering
God kommunikationsförmåga och en positiv inställning
Vana (eller intresse) av att arbeta med kamera/video
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av sociala medier eller contentproduktion
Grundläggande kunskap i foto, film eller redigering
Vi erbjuder:
Ett varierat och kreativt arbete
Möjlighet att utvecklas inom både hantverk och medieproduktion
En öppen och inkluderande arbetsmiljö
Chansen att vara med och forma företagets profil utåt
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och gärna en kort presentation av dig själv.
Frågor? Kontakta oss på mittlivsombyggare@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: mittlivsombyggare@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mitt liv som byggare i Sverige AB
(org.nr 559445-9488) Kontakt
Tina Törnqvist mittlivsombyggare@gmail.com 0702703847 Jobbnummer
9529518