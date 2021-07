Självgående Redovisningsekonomer Sökes För Uppdrag Till Hösten! - Resultat i Sverige AB - Redovisningsekonomjobb i Göteborg

Resultat i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg2021-07-07Har du erfarenhet av redovisning och vill fortsätta utvecklas i din roll? Då kan vi skapa nya möjligheter för dig!2021-07-07Vi söker just nu redovisningsekonomer till våra kommande uppdrag till hösten för kunder i Göteborg. Våra kunder finns inom flera olika branscher och uppdragen kan variera i längd från några månader och uppåt. Uppdragen kan vara såväl på heltid som deltid.Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:Löpande bokföring och avstämningarKund- och leverantörsreskontra samt faktureringMånad- och årsbokslutÅrsredovisningMoms- och skattredovisningAnalys gällande lön och pensionEffektivisering och processförbättringDu har en relevant högskole- eller universitetsutbildning samt praktisk erfarenhet av redovisningsarbete där du känner dig trygg i din roll. Som person är du strukturerad och noggrann. Det krävs att du har god datorvana och arbetar självständigt. Vidare har du ett driv, gillar att ta dig an nya utmaningar och sätta dig in i nya uppgifter.FramgångsfaktorerRelevant högskole- eller universitetsutbildningMycket goda kunskaper i ExcelErfarenhet av liknande arbetsuppgifterResultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi är helt enkelt experter på Ekonomer!Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar. För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Instagram (www.instagram.com/resultatab).START: Omgående eller enligt överenskommelseOMFATTNING: Heltid eller deltidPLACERING: GöteborgLÖN: Enligt överenskommelseKONTAKT: Ebba Jensen, 073-039 44 00SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2021-08-20Tjänsten är en hyra där du kommer att bli anställd av oss på Resultat och uthyrd till kund. Låter detta som något för dig? Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ebba Jensen på 073-039 44 00. Ansökningarna kommer att hanteras från v.32 och framåt.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-20Resultat i Sverige AB5850755