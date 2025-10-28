Självgående projektledare.
Hedermann Gruppen AB / Byggjobb / Järfälla Visa alla byggjobb i Järfälla
2025-10-28
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedermann Gruppen AB i Järfälla
Om rollen
Vi växer - och nu söker vi en självgående projektledare som vill vara med och leda våra bygg- och renoveringsprojekt i Stockholmsområdet.
Hos oss får du en central roll i hela processen: från planering och kalkyl till genomförande och leverans. Du jobbar nära kunder, hantverkare och samarbetspartners - med fullt ansvar för tid, budget och kvalitet.
Du kommer att:
Leda och samordna projekt inom bygg och ROT
Följa upp ekonomi, tidsplan och resurser
Säkerställa att alla delar av projektet håller hög standard
Ha löpande kontakt med kunder och underentreprenörer
Bidra till att utveckla våra arbetssätt och rutiner
Vi tror att du:
Har flera års erfarenhet som projektledare inom bygg/renovering
Har god koll på byggprocessen, entreprenadjuridik och ekonomi
Är strukturerad, självgående och trivs med eget ansvar
Har ledaregenskaper och förmåga att skapa engagemang i teamet
Har B-körkort och gärna relevant utbildning
Vi erbjuder:
En modern och växande arbetsplats med korta beslutsvägar
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Trygg anställning och konkurrenskraftiga villkor
Ett sammanhållet team som värdesätter kvalitet, transparens och yrkesstolthet
Om Hedermann Gruppen AB
Hedermann Gruppen AB är ett väletablerat företag inom bygg och renovering i Stockholm.
Vi tar oss an både mindre ROT-projekt och större entreprenader - alltid med fokus på kvalitet, hållbarhet och nöjda kunder. Hos oss är tempot högt, besluten snabba och kulturen prestigelös.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna träffa dig!
Skicka din ansökan med CV och kort beskrivning av dig själv till michael@hedermann.se
Urval sker löpande - vänta inte med att söka.
Har du frågor? Kontakta Michael Björkman Projektchef. 0735723136 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: michael@hedermann.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Självgående projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedermann Gruppen AB
(org.nr 559351-0232) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedermann Gruppen Kontakt
Projektchef
Michael Björkman michael@hedermann.se 0735723136 Jobbnummer
9578591