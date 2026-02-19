Självgående Kock
Rubs Group AB / Kockjobb / Uppsala
2026-02-19
Interpool Uppsala, alltid en bra träff. Sedan oktober har Palatsetgroup tagit över denna intuition och nya vindar blåser. Vi driver många stora nöjeskrogar runt om i Sverige och Usa. Vi kommer att bevara de gamla traditionerna men satsa på framtiden. Vi söker nya stjärnor som vill vara med och driva oss framåt.
Nu söker vi efter en Kock
Vem är du?
Tycker du om människor, högt tempo, har erfarenhet från yrket och en stjärna i köket? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Arbetet: Du kommer att arbeta i vårt kök. Där kommer du att vara en del av vårt fantastiska team på härliga medarbetare som tillsammans jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en fantastik service.
Vem söker vi:
Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse samt minst tre års erfarenhet som kock. Du är effektiv och har självklart ett stort intresse för matlagning och råvaror. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Erfarenheter du tar med och delar med oss: Vi ser gärna att du har en relevant utbildning samt yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du talar flytande engelska och ett skandinaviskt språk.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning om 75-100%
Lön och tillträde enligt Ö.K
Du startar med en provanställning. Du kommer arbeta på kvällar samt helger.
Ansök på epost, märk mailet med Kock Interpool.
Bifoga ett fullständigt CV med bild och gärna ett kort personligt brev om dig själv.
Intervjuer sker löpande,
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: jobb@palatsetgroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Kock Interpool"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubs Group AB
(org.nr 559231-2176) Arbetsplats
Interpool Uppsala Jobbnummer
9751317