Självgående hemstädare till Göteborg deltid

IMG städ&fastighetsskötsel / Städarjobb / Göteborg
2026-01-18


Vi söker en pålitlig och noggrann medarbetare till vårt städföretag i Göteborg. Arbetet består främst av hemstädning hos privata kunder.
Vi söker dig som:
* Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
* Är noggrann och serviceinriktad
* Har erfarenhet av städning (meriterande)
* B-körkort är ett plus
* Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder:
* Deltidsarbete
* Flexibla arbetstider
* Trygg och seriös arbetsgivare
Skicka ansökan med kort presentation och CV till: Imgstad@gmail.com
Märk ansökan med: "Hemstäd Göteborg"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Imgstad@gmail.com

Arbetsgivare
IMG städ&fastighetsskötsel
Höstvädersgatan 71 Lgh 1804 (visa karta)
418 33  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9690191

