Självgående Bygg team

Byggprojekt i Uddevalla AB / Snickarjobb / Uddevalla
2025-12-29


Vi söker 2 självgående snickare
Vi växer och söker nu två erfarna och självgående snickare som vill bli en del av vårt team. Är du en noggrann yrkessnickare som trivs med eget ansvar och varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara jobbet för dig!

Om tjänsten
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med varierande byggprojekt, både nyproduktion och renovering. Arbetet sker självständigt såväl som i team, med högt fokus på kvalitet och kundnöjdhet.

Dina arbetsuppgifter
Traditionellt snickeriarbete
Nyproduktion och renovering
Självständigt arbete efter ritningar

Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som snickare
Är självgående och ansvarstagande
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Har god samarbetsförmåga
Innehar B-körkort

Vi erbjuder
Heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till Mikael
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!

E-post: mikael@byggprojekt.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Byggprojekt i Uddevalla AB (org.nr 559009-2788)
Friggavägen 6 (visa karta)
451 76  UDDEVALLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mikael Amdal
Mikael@byggprojekt.se
0703774248

Jobbnummer
9664674

