Självgående Bygg team
Byggprojekt i Uddevalla AB / Snickarjobb / Uddevalla
2025-12-29
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Vi söker 2 självgående snickare
Vi växer och söker nu två erfarna och självgående snickare som vill bli en del av vårt team. Är du en noggrann yrkessnickare som trivs med eget ansvar och varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med varierande byggprojekt, både nyproduktion och renovering. Arbetet sker självständigt såväl som i team, med högt fokus på kvalitet och kundnöjdhet.Dina arbetsuppgifter
Traditionellt snickeriarbete
Nyproduktion och renovering
Självständigt arbete efter ritningar
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som snickare
Är självgående och ansvarstagande
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Har god samarbetsförmåga
Innehar B-körkort
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegorSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till Mikael
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: mikael@byggprojekt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggprojekt i Uddevalla AB
(org.nr 559009-2788)
Friggavägen 6
)
451 76 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mikael Amdal Mikael@byggprojekt.se 0703774248 Jobbnummer
9664674