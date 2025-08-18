Sixt Biluthyrning söker Bilvårdare till Arlanda
2025-08-18
Vi är en del av världens äldsta biluthyrningsfirma som grundades redan 1912. Vi är ett globalt växande varumärke som de senaste fem åren har haft en tillväxt med 265%.
Vi finns på mer än 100 platser i Sverige och i 105 länder runt om i världen.
Hos oss på SIXT Biluthyrning kommer du att arbeta med välkända varumärken som Audi, BMW och Mercedes-Benz.
Du kommer ta plats i ett team som tillsammans levererar en förstklassig upplevelse.
Din roll
Du som bilvårdare kommer att ha huvudansvaret för att bilarna kontrolleras och färdigställs inför nästa hyra. Det innefattar arbetsuppgifter som,
Skadekontrollera bilar vid återlämning.
Färdigställa bilarna för uthyrning, utföra in och utvändig tvätt.
Tanka bilar.
Leverera och transportera bilar.
Hjälpa och bemöta kunder vid återlämning av hyrbil.
Om dig
Ansvarstagande.
Gillar att arbeta fysiskt.
Goda kunskaper i att kommunicera på engelska.
B Körkort för manuell växellåda.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en initial provanställning om 6 månader. Arbetsgraden är 100%.
Arbetstider
Du och dina kollegor kommer att arbeta utefter ett rullande schema skiftande mellan dags- och kvällspass.
Schemat innefattar även helgarbete varpå du kommer att ha ett par lediga dagar mitt i veckan i samband med helgarbetet.
Om arbetsgivaren
Sixt rent a car startades i München av familjen Sixt 1912. Sixt börsintroducerades i mitten på 1980-talet och blev då också marknadsledande i flera Europeiska länder, framförallt i Tyskland. Sixt är fortfarande i familjen Sixt ägo och drivs idag av Erik och Regine Sixts två söner Alexander och Konstatin Sixt.
I Sverige drivs Sixt som franchise och finns på de flesta stora orter, flygplatser och järnvägsstationer med ca 120 utlämningsställen från Kiruna i norr till Malmö i söder och vi expanderar med nya kontor hela tiden. Vår affärsidé är att förse våra kunder med mobilitetslösningar från 1 dag upp till 3 år. Vi erbjuder kundservice i världsklass och premiumbilar tillhörande märken som BMW, Audi och Mercedes-Benz, med flera.
Maila din ansökan till rekrytering.stockholm@sixt.se
och märk din ansökan med: Bilvårdare Arlanda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
