Sixt biluthyrning i Luleå söker Bilvårdare
2025-10-06
Vi är en del av världens äldsta biluthyrningsfirma som grundades redan 1912. Vi är ett globalt växande varumärke som de senaste fem åren har haft en tillväxt med 265%.
Vi finns på mer än 100 platser i Sverige och i 105 länder runt om i världen.
Hos oss på SIXT Biluthyrning kommer du att arbeta med välkända varumärken som Audi, BMW och Mercedes-Benz.
Du kommer ta plats i ett team som tillsammans levererar en förstklassig upplevelse.
Din roll
Du som bilvårdare kommer att ha huvudansvaret för att bilarna kontrolleras och färdigställs inför nästa hyra. Det innefattar arbetsuppgifter som,
Skadekontrollera bilar vid återlämning.
Färdigställa bilarna för uthyrning, utföra in och utvändig tvätt.
Tanka bilar.
Leverera och transportera bilar.
Hjälpa och bemöta kunder vid behov.
Om dig
Ansvarstagande.
Gillar att arbeta fysiskt.
B Körkort.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
