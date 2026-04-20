Site Safety Officer
Vill du ta en nyckelroll i att skapa en säker, strukturerad och hållbar arbetsmiljö? Nu finns möjligheten att arbeta i ett komplext och samhällsviktigt projekt där du får stort inflytande och arbeta nära både produktion och ledning.Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Som Site Safety Officer ansvarar du för att säkerställa att arbetet på site bedrivs säkert och enligt gällande lagar, föreskrifter och projektets säkerhetskrav. Du har ett särskilt fokus på ett eller flera Work Packages och arbetar både operativt ute på site och strategiskt med att utveckla säkerhetsarbetet.
Du samarbetar tätt med projektledning, produktion, entreprenörer och andra safety-funktioner.
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Snarast möjligt enligt överenskommelse
Uppdrag: Långsiktigt konsultuppdrag (6+6 månader)
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetskrav
• Genomföra skyddsronder, inspektioner och revisioner
• Identifiera risker och driva förebyggande åtgärder
• Utveckla och implementera säkerhetsrutiner
• Hålla utbildningar och toolbox talks
• Följa upp incidenter, tillbud och avvikelser
• Säkerställa dokumentation och rapportering
• Bidra till en stark och proaktiv säkerhetskultur
Du deltar även i dagliga produktionsmöten och övergripande forum.
Vem är du?
• 5-7 års erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på site
• Erfarenhet från bygg-, anläggnings- eller infrastrukturprojekt
• God kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning
• Erfarenhet av riskhantering och säkerhetsuppföljning
• Förmåga att arbeta både operativt och strategisktDina personliga egenskaper
• Tydlig, beslutsam och lösningsorienterad
• Stark kommunikativ förmåga och förtroendeingivande
• Självständig men trivs i team
• Proaktiv och drivande i säkerhetsarbeteKvalifikationer
• YH- eller högskoleutbildning inom relevant område (eller motsvarande erfarenhet)
• Certifieringar inom arbetsmiljö är meriterande
• Flytande svenska och engelska
Om verksamheten
Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension. Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
111 20 STOCKHOLM
Poolia Kontakt
Nike Selin nike.selin@poolia.se Jobbnummer
9865019