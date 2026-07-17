Site Manager till Sodexo i Uppsala
Sodexo AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-07-17
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Vill du leda och utveckla en verksamhet i ett av världens ledande serviceföretag? Nu söker vi på Sodexo en engagerad och affärsdriven Site Manager till vår verksamhet i Uppsala.
Om rollen
Som Site Manager har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp verksamheten hos vår kund. Du driver det dagliga arbetet framåt med fokus på kvalitet, lönsamhet och kundnöjdhet. Rollen innebär ett nära samarbete med både kund, medarbetare och interna funktioner.
Du ansvarar för:
Operativ och strategisk drift av verksamheten
Personalansvar, inklusive arbetsledning, utveckling och arbetsmiljö
Budget, resultat och uppföljning
Att säkerställa leverans enligt avtal och Sodexos kvalitetsstandard
Kundrelationer och utveckling av affären
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg ledare med starkt affärsfokus och en förmåga att engagera och utveckla team.
Du har:
Erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Erfarenhet från serviceverksamhet, FM eller liknande (meriterande)
God ekonomisk förståelse och vana att arbeta mot budget
Förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer
Goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt driv. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta beslut och skapa resultat tillsammans med andra.
Vad vi erbjuder
Hos Sodexo får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och internationell miljö med stora utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder:
En varierande och ansvarsfull roll
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett värderingsstyrt företag med fokus på hållbarhet och kvalitet
Kompetensutveckling och karriärmöjligheterPubliceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Om anställningen:
Vi tillämpar en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Talent Acquisition Specialist Erik Gund på erik.gund@sodexo.com
Ansökningar sker enbart via vårt rekryteringssystem ReachMee, sista ansökningsdag är 2026-08-15. I och med sommar och tillhörande semestertider kan återkoppling på ansökningar dröja mer än vanligt.
För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om sitt medgivande innan kontrollen påbörjas. Observera även att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
754 50 UPPSALA Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
10005563