Site Coordinator - Shift Beccs
2026-02-06
Om tjänsten Uppdragsperiod: 02-mar-2026 - 31-aug-2026 med möjlighet till förlängning
Till vår kund söker vi nu en erfaren Site Coordinator - Shift som vill spela en nyckelroll i genomförandet av anläggningsmodifieringar inom ett större industriprojekt. Rollen innebär skiftarbete och ett nära samarbete med Site Coordination Lead, Work Package Owner och platsorganisationen för att säkerställa ett säkert, effektivt och kvalitativt genomförande på site.Om rollenSom Site Coordinator - Shift ansvarar du för att stödja Site Coordination Lead genom att samordna och följa upp dagliga aktiviteter på site inom Work Package 1. Du säkerställer att arbetet utförs säkert, enligt tidplan, inom scope och med rätt kvalitet.Du rapporterar funktionellt till Site Coordination Lead och operativt (day-to-day) . Rollen fungerar som en central kontaktpunkt för site-teamet inom områdena grundläggning, betong och installationer.Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Samordna och leda dagliga site-aktiviteter för anläggningsmodifieringar
• Vara huvudsaklig kontaktpunkt mellan site-team, entreprenörer och underentreprenörer
• Följa upp och utvärdera framdrift samt föreslå förbättringar och eskalera avvikelser vid behov
• Rapportera status, avvikelser och risker till Projektledare
• Ge tekniskt stöd och vägledning vid site-relaterade frågor kopplade till anläggningsmodifieringar
• Säkerställa att arbetet uppfyller tekniska krav samt gällande säkerhets- och kvalitetsstandarder
• Identifiera, prognosticera och hantera risker som kan påverka kostnad, tidplan eller scope
• Stödja framtagning av riskreducerande åtgärder och säkerställa uppföljning
• Eskalera frågor som kan påverka projektet
• Stödja beslutsfattande kring ändrings- och tilläggsarbeten genom att analysera påverkan på kostnad, tid och kvalitet
• Samordna gränssnitt mot andra site
• Bidra till framtagning och granskning av dagliga, veckovisa och månatliga site-rapporter
Kvalifikationer Erfarenhet
• Minst 7 års erfarenhet av site coordination inom större infrastruktur- eller industriprojekt
• Dokumenterad erfarenhet av FG Condensate Treatment-system och Heat Pump-teknologier
• Praktisk erfarenhet av entreprenörsstyrning och samordning av site-arbeten
Kompetens och färdigheter
• Mycket god samordnings- och organisationsförmåga
• Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta nära entreprenörer och underentreprenörer
• Förmåga att hantera flera parallella aktiviteter i en dynamisk site-miljö
Kunskap
• God förståelse för anläggningsmodifieringar, bygg- och installationsmetodik
• Kunskap om arbetsmiljö, säkerhetsföreskrifter och site management
Personliga egenskaper
• Lösningsorienterad, beslutsam och strukturerad
• Förmåga att arbeta proaktivt med riskhantering och avvikelsehantering
• Trivs i ett högt tempo och i en operativ roll med stort ansvar
• Stark säkerhets- och kvalitetsmedvetenhet
Utbildning
• Kandidatexamen inom teknik, byggledning eller motsvarande är meriterande
• Omfattande relevant erfarenhet kan ersätta formell utbildning
Språk
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
• En central roll i ett tekniskt avancerat och samhällsviktigt projekt
• Arbete i en professionell och tvärfunktionell projektorganisation
• Möjlighet att påverka genomförande, säkerhet och kvalitet på site
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Ersättning
fast lön friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Kontakt
Anja Lowndes 0852016400 Jobbnummer
9728015