Akka Talent Management AB / Byggjobb / Kiruna
2026-04-14
Vi söker en Site Account Manager som vill vara med och skapa positiv förändring för våra kunder inom gruv- och processindustrin. I rollen ansvarar du för både den dagliga dialogen och den långsiktiga affären, där du arbetar nära kundens verksamhet för att förstå behov och skapa värde. Du driver försäljningsprocessen från möjlighet till avslut och bidrar till att utveckla våra kundrelationer och affärsmöjligheter. Tjänsten är placerad i Kiruna och innebär samarbete med kollegor såväl nationellt som internationellt.
Vad du ska göra
Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team med djup teknisk expertis och ett starkt kundfokus. Vi arbetar nära interna specialister, serviceorganisationen och kollegor både nationellt och internationellt för att skapa lösningar som stärker våra kunders produktivitet, säkerhet och hållbarhet.
Teamets kultur präglas av samarbete, öppenhet och en vilja att alltid utvecklas - både som individer och tillsammans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter
Driva hela försäljningsprocessen - från behovsidentifiering till förhandling och avslut
Arbeta nära kundens verksamhet och bidra till utveckling av projekt och förbättringsinitiativ
Följa marknadstrender och utveckling inom gruv- och processindustrin
Säkerställa kvalitet i leveranser och smidig överlämning till leveransorganisationen
Vem du är
Vi söker dig med teknisk bakgrund eller dokumenterad teknisk förståelse, gärna från industri-, process- eller gruvmiljö. Erfarenhet som underhålls- eller processingenjör alternativt underhållstekniker är meriterande, liksom vana av att arbeta med försäljning. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska och har B-körkort.
Som person är du:
Nyfiken och engagerad i att skapa värde för kund
Uthållig och tålmodig i långsiktiga processer
En naturlig relationsbyggare som skapar förtroende
Trovärdig och rådgivande i dialog och beslut
Strukturerad och planeringsstark, med förmåga att skapa tydlighet i komplexa miljöer
Fördelar för dig
Ett inspirerande mål - Möjliggör hållbart modernt liv. Mineraler och metaller är grunden till viktiga funktioner i den moderna världen. Det finns dock ett pressande behov av mer hållbara lösningar för att samla in och bearbeta dem. På Metso får du vara en del av att omforma branschen och göra en positiv förändring.
Välbefinnande och säkerhet - Hos oss får du god företagshälsovård, generösa förmåner, belöningar för hälsosam livsstil, tjänster för mentalt välbefinnande, cykelförmåner och engagemangsundersökningar.
Ersättning och belöningar - Globalt incitamentsprogram knutet till affärs- och prestationsmål, bilförmåner och måltidsförmåner.
Hybrid arbetsmöjligheter - Även om vi är stora förespråkare för att mötas och samarbeta personligen, tror vi på att främja en flexibel arbetsmiljö.
En blomstrande kultur - Vi är engagerade i att utveckla en inkluderande kultur som gör det möjligt för alla att göra sitt bästa och nå sin fulla potential. En kultur som är modig, övertygande och omsorgsfull och förenar våra människor för att bygga en hållbar framtid tillsammans.
Omfattande lärandemöjligheter - Pågående tillväxtdialoger, intern mobilitet, mentorprogram, utbildningsstöd, ambitiösa projekt och globala möjligheter.
Stöd över hela världen - Dra nytta av vårt nätverk av kollegor över hela världen som erbjuder värdefull hjälp. Vi får saker gjorda tillsammans genom öppen och ärlig kommunikation. Kom i kontakt
Är du redo att bli en partner för positiv förändring? Då ser vi fram emot att du skickar in din ansökan.
Metso is an equal opportunity employer committed to fostering an inclusive and diverse workforce culture. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, religion, color, nationality, gender, gender identity, sexual orientation, age, or status as a qualified individual with a disability or protected veteran.
Metso is a frontrunner in providing sustainable technologies, end-to-end solutions and services for the aggregates, minerals processing and metals refining industries globally. By helping our customers increase their productivity, improve their energy and water efficiency and environmental performance with our process and product expertise, we are the partner for positive change.
Headquartered in Helsinki, Finland, Metso employs over 16,000 people in close to 50 countries and sales for 2022 were about EUR 5.3 billion. The company is listed on the Nasdaq Helsinki. metso.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akka Talent Management AB
(org.nr 559174-4155)
Flygfältsvägen 2
)
981 41 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Metso Jobbnummer
9852618